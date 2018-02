Creval | l' aumento parte con un tonfo Il mercato scommette sul ribasso

Creval - diritti a picco nel primo giorno di aumento di capitale : Teleborsa, - Si è concluso con una forte offerta dei diritti il primo giorno dell' aumento di capitale da 700 milioni di euro del Credito Valtellinese . I diritti di opzione , validi per la ...

Creval : aumento di capitale sotto la lente : Oggi 19 febbraio 2018 parte ufficialmente l'aumento di capitale del Credito Valtellinese. Ma si tratta di un aumento di capitale, per un totale complessivo di circa 700 milioni di euro, sotto sorveglianza speciale e attento monitoraggio, in particolare da parte di Banca d'Italia . Cerchiamo di chiarire i motivi di questa attenzione e, soprattutto, le conseguenze. Il via libera Consob Anche perché venerdì 16 febbraio la Consob aveva rilasciato il ...