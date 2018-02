Cosa prevede l' alleanza energetica tra Egitto e Israele

Bollette a 28 giorni. Cosa prevede la legge : Entro il prossimo 4 aprile le Bollette di telefonia e pay tv dovranno tornare mensili, come ha stabilito il decreto fisco collegato alla manovra poi convertito con la legge 172/2017. Lo stop alla ...

Emilia Romagna - Cosa prevede la pre-intesa sull'autonomia : Il via libera alla pre-intesa sull'autonomia segna per l'Emilia-Romagna una tappa fondamentale del percorso avviato dopo la dichiarazione di intenti del 18 ottobre scorso firmata dallo stesso ...

Ad ogni età la sua dieta : ecco Cosa dovrebbe prevedere il menu della terza età : A ogni età corrisponde una dieta da prediligere: ad esempio il menu della terza età dovrebbe mettere al bando le abbuffate, sale, zuccheri ed alcolici in eccesso, e preferire pollo, verdure e cereali. Gli alimenti vanno assunti in considerazione del dispendio energetico, che si riduce con l’età a causa del calo del metabolismo basale e della minore attività fisica. ”Una dieta varia garantisce il benessere e il mantenimento di un ...

Cosa prevede il nuovo contratto della scuola firmato stanotte : firmato questa mattina il rinnovo per il contratto della scuola, università e settore della ricerca. Sono coinvolti 1,2 milioni di dipendenti. #contratto , firmato il rinnovo per #scuola , #Università ...

Berlino - Finanza ai socialdemocratici Ecco Cosa prevede il programma : A parte il cambio marcia sull'Europa, di cui riferiamo in altra parte del giornale, ci sono cose spettacolari nel patto di coalizione tedesco, che solo un'economia florida e in sostenuta fase di ...

Entra in vigore la legge sul biotestamento : Cosa prevede e cosa cambia per i medici : Entra in vigore oggi, 31 gennaio, la legge sul biotestamento e l'associazione Coscioni già si attiva "per impedire sabotaggio e imposizione di coscienza", preannunciando "ricorsi contro eventuali atti ...

Cosa prevede la controversa legge della Polonia sulla Shoah : Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Chelmo, Belzec, Sobibor e Maidanek: sono i lager della Polonia occupata dal Terzo Reich. La legge in discussione prevede il divieto di dire che i campi di sterminio erano polacchi e pene a chi lega la Polonia ai crimini compiuti dai nazisti

Giornata della Memoria : ecco Cosa prevede la legge istitutiva in Italia : Il 27 gennaio di ogni anno, la Repubblica Italiana celebra la Giornata della Memoria; istituita nel nostro Paese dalla legge n°211 del 20 luglio 2000, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione Italiana dei cittadini ebrei, gli Italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e ...

Cosa si può (già) prevedere degli Oscar 2018 a giudicare dalle nomination : Solo a guardare i film con più nomination agli Oscar 2018 è impossibile non notare che per la prima volta quelli che girano intorno a storie di donne sono di pari numero rispetto a quelli che raccontano storie di uomini. Addirittura quest’anno una donna è candidata come miglior regista (non capitava da quando lo fu Kathryn Bigelow per The Hurt Locker) e per la prima volta nei 90 anni di storia degli Oscar una donna è candidata al premio per la ...

Perché ci sono voluti 10 anni per il contratto degli statali (e Cosa prevede il rinnovo) : Dopo quasi 10 anni di blocco, il contratto per gli statali ha ricevuto il via libera dal governo . Un risultato che ha visto la luce dopo diverse fasi importanti: dalla sentenza della Corte ...

Perché ci sono voluti 10 anni per il contratto degli statali (e Cosa prevede il rinnovo) : Dopo quasi 10 anni di blocco, il contratto per gli statali ha ricevuto il via libera dal governo. Un risultato che ha visto la luce dopo diverse fasi importanti: dalla sentenza della Corte Costituzionale, alle tre manovre (per un totale di 2,8 miliardi di euro finanziati) fino alla riforma della pubblica amministrazione. Queste le principali tappe che hanno portato al rinnovo: Dicembre 2009. La crisi e il blocco della contrattazione è ...

Ecco Cosa prevede la missione della NASA alla ricerca del prossimo esopianeta attraverso il telescopio spaziale TESS : Sono stati scoperti circa 4.000 pianeti fuori dal nostro sistema solare, alcuni dei quali potrebbero essere abitabili. Una serie di imminenti missioni potrebbero aggiungere decine di migliaia di pianeti a questa lista, avviando “una nuova era di opportunità di esopianeti”, secondo l’astronoma Sara Seagar, che ha parlato dell’argomento al meeting invernale dell’American Astronomical Society. La missione prevede il lancio del Transiting Exoplanet ...