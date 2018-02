Coregasm | l’orgasmo indotto dall’allenamento

gqitalia

(Di martedì 20 febbraio 2018) L’esercizio fisico favorisce il sesso? Assolutamente sì, ma non solo perché tonifica il corpo quanto la mente, favorendo buon umore e autostima (e anche incontri interessanti). C’è anche qualcosa di più: il, un orgasmodall’esercizio, in particolare quello che sollecita la muscolatura del pavimento pelvico, dell’interno cosce e del basso ventre. Una scoperta? No, gli orgasmi indotti dall’esercizio fisico sono stati riconosciuti nella letteratura scientifica più di 50 anni fa, a partire dal sessuologo Alfred Kinsey, che ne parlò per primo nel suo libro del 1953 Sexual Behaviour in the Human Female. Semmai è parliamo di un nuovo approfondimento sulla questione a cura di Debby Herbenick, sessuologa e docente dell’Università dell’Indiana (Usa), che ha pubblicato TheWorkout, una guida che indica le tecniche per provare piacere ...