Coree - nella Zona Demilitarizzata prove di guerra e sogni di pace : Pyeongchang , Corea del Sud, , 20 feb. , askanews, Un confine che, 65 anni dopo la firma dell'armistizio tra le due Coree , resta ancora uno degli snodi caldi del mondo e, in un certo senso, dopo i cataclismi di fine Novecento e l'avvento della società globale digitalizzata, appare quasi come l'Ultimo confine. Da un lato la …

Olimpiadi invernali - le due Coree sfilano insieme nella cerimonia inaugurale : Le due Coree sfileranno insieme sotto la bandiera della Corea unita alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di PyeongChang: è uno degli accordi raggiunti, in base a una nota congiunta, nell'incontro tenuto oggi a Panmunjom tra le delegazioni di Nord e Sud. Via libera anche all'unica squadra nel torneo di hockey femminile.

Le due Coree sfileranno assieme nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang : Il Ministero per l’unificazione della Corea del Sud ha annunciato che gli atleti delle due Coree sfileranno assieme nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali, in programma il prossimo 9 febbraio allo Stadio Olimpico di Pyeongchang, e saranno preceduti dalla bandiera dell’unificazione The post Le due Coree sfileranno assieme nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang appeared first on Il Post.