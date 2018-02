: Coniugi uccisi nel Ferrarese: 18 anni al figlio e all'amico - Agenzia_Ansa : Coniugi uccisi nel Ferrarese: 18 anni al figlio e all'amico - NotizieIN : Coniugi uccisi,18 anni a figlio e amico - umbertoliuzzo : RT @MediasetTgcom24: Coniugi uccisi nel Ferrarese: 18 anni al figlio e all'amico #ferrara -

Sono stati condannati a 18i due ragazzi imputati per l'omicidio premeditato dei genitori di uno dei due, a Pontelangorino, nel Ferrarese, nel gennaio dello scorso anno. Le vittime uccise in camera da letto a colpi di accetta erano Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gi. Ad ucciderli furono ilall'epoca 16enne e undi un anno più grande. La sentenza è stata emessa dal gup del Tribunale per i minorenni di Bologna. La Procura aveva chiesto condanne a 20.(Di martedì 20 febbraio 2018)