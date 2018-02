Come mai don Euro è ancora prete nonostante le truffe | le orge e la coca?

Spunta video - Di Maio : "E' Come Gomorra" : 18.41 "Stanno ammazzando la mia gente. Dobbiamo mandarli a casa,sono gli assassini politici dei cittadini che muoiono di tumore per l'interramento e lo sversamento illecito dei rifiuti. Sembra una puntata di Gomorra. Ma in Gomorra i camorristi fanno paura: questi partiti sono peggio dei camorristi che fanno il loro sporco lavoro, ma i partiti li incontrano i camorristi". Così il candidato premier M5S, Di Maio, riguardo il nuovo video ...

“Quanti chili ho perso in Honduras”. Isola - Nadia Rinaldi è ormai un’acciuga. Prima del reality aveva perso già 75 chili ma l’ago della bilancia è sceso ancora in modo impressionante. Sono bastate poche settimane per trasformarla. Come ha fatto : Isola dei Famosi, la nuova diretta si avvicina e il fermento è alle stelle. Francesco Monte sarà in studio per confrontarsi con Eva Henger? No, Francesco Monte non ci sarà: ha fatto sapere più volte che la faccenda del “canna-gate” finirà in tribunale e sarà un giudice a decidere di chi ha ragione e chi ha torto. Nel frattempo Monte e la Henger si evitano. Lei continua ad attaccarlo, lui continua a negare di aver fumato marijuana e a dire di ...

Milan - Bonucci : 'Mai visto un allenatore Come Gattuso' : ROMA - Da Montella a Gattuso . La svolta si vede eccome. A commentare il cambio di passo della squadra rossonera con Ringhio in panchina è stato il capitano Leonardo Bonucci a Radio 105 : ' Finalmente ...

A tutto Bonucci : “mai visto un allenatore Come Gattuso - se arriva Belotti al Milan…” : Leonardo Bonucci, dopo un inizio di stagione travagliato, sta ritrovando fiducia. Il difensore è tornato quello ammirato con la maglia della Juventus e la difesa del Milan, con l’apporto anche di Romagnoli, non fa più buchi da tutte le parti, anzi. Il capitano rossonero ha analizzato ai microfoni di ‘Radio 105’, il momento che sta vivendo il Milan, reduce dalla quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato: “Ho ...

Milan - Bonucci esalta Gattuso : 'Mai visto un allenatore Come lui. È impressionante' : Sono i più forti al mondo per me è stato un piacere affrontarli, ma sono davvero tosti da affrontare. L'idolo? Alessandro Nesta, esempio di eleganza e personalità". SERIE A 2017-2018, TUTTI I VIDEO ...

Milano - Casaleggio al comizio con Di Maio e Buffagni : “Puntare su indecisi - Come chi faceva le costine alle feste dell’Unità” : Davide Casaleggio è intervenuto domenica 18 febbraio al comizio di presentazione dei candidati M5s a Bresso (Milano) e ha invitato gli attivisti a puntare sugli indecisi negli ultimi giorni di campagna elettorale. “Penso che oggi siamo in grado di cambiare le cose – ha esordito – oggi vuol dire i prossimi 14 giorni”, due settimane al voto in cui occorre parlare soprattutto agli indecisi, quelle “persone che non sono ...

“Wow!”. La prima Livia di Montalbano senza veli. Per i fan che non l’hanno mai dimenticata - ecco spuntare foto… di Come mamma l’ha fatta : Non c’è commissario Montalbano senza lo strano modo di parlare dell’agente Catarella, senza conquiste del suo vice Augello. E non c’è Montalbano senza Livia, unica presenza in grado di contenere la testardaggine del personaggio interpretato da Luca Zingaretti. Che sia un prodotto televisivo (oltre che letterario) di successo è inutile dirlo. Non solo il boom di audience è garantito dai nuovi episodi (in realtà, sempre pochi per i telespettatori) ...

NBA - per Devin Booker vittoria e record nella gara da tre punti : nessuno mai Come lui a quota 28 : Il campione in carica Eric Gordon prova a bissare il titolo vinto a New Orleans dodici mesi fa, difendendolo dall'assalto di Tobias Harris, Wayne Ellington, Paul George, Devin Booker, Kyle Lowry, ...

Napoli : Di Maio - Renzi Come Erdogan : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Renzi come Erdogan. Giornalisti di Fanpage.it finiscono sotto inchiesta per aver scoperto la corruzione del suo partito e lui dice che dovranno dimostrare la propria innocenza. Vergogna! Massima solidarietà ai giornalisti”. Lo scrive su Twitter il candidato premier M5S Luigi Di Maio. L'articolo Napoli: Di Maio, Renzi come Erdogan sembra essere il primo su Meteo Web.

Roger Federer - Come te nessuno mai : torna numero 1 al mondo : Il tennis può regalare grandi emozioni, soprattutto se in campo scende Roger Federer, il tennista continua ad incantare nonostante i 36 anni e contro avversari ben più giovani. Altra grande impresa per lo svizzero che con cinque anni di ‘ritardo’ torna ad essere il numero uno al mondo dopo aver superato l’olandese Haase per 4-6, 6-1, 6-1 nei quarti di finale del torneo di Rotterdam, con questo successo Federer ha sorpassato ...

Brignone : “Commossa Come mai prima” : Brignone: “Commossa come mai prima” L’azzurra festeggia il podio in gigante: “Ma potevamo essere in due” Continua a leggere L'articolo Brignone: “Commossa come mai prima” sembra essere il primo su NewsGo.

Brignone bronzo nello slalom gigante : commossa Come mai prima : Pyeongchang , Corea del Sud, , 15 feb. , askanews, 'Non riesco a esprimermi, quando ho visto sette centesimi ero veramente dispiaciuta, perché speravo di essere davanti. Sapevo di non avere fatto una ...

PyeongChang - Brignone : mi sono commossa Come mai prima : PyeongChang , Corea del Sud, , 15 feb. , askanews, 'Non riesco a esprimermi, quando ho visto sette centesimi ero veramente dispiaciuta, perché speravo di essere davanti. Sapevo di non avere fatto una ...

“Ecco Come chiameranno il terzo royal baby”. William e Kate - le voci corrono. Manca poco al lieto evento ormai e - matrimonio di Harry e Meghan a parte - occhi puntati sul parto della duchessina. E sul nascituro - ovviamente… : Tutti concentrati sul matrimonio dell’anno, quello del principe Harry e della sua Meghan Markle. E allora sotto coi pettegolezzi, le voci, le indiscrezioni che, ci scommettiamo, saranno infiniti da qui al prossimo 19 maggio, giorno dell’evento. evento per cui, è ovvio e comprensibile, c’è grande attesa, anche perché si preannuncia fuori dagli schemi. Meghan, è ormai roba nota, non deve avere un bel rapporto con il ...