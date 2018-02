Clima | l’accordo di Parigi non basta | il livello del mare crescerà di oltre un metro

meteoweb.eu

: Il mondo deve prepararsi a più fenomeni meteorologici estremi, anche se verrà rispettato l’Accordo di Parigi - Gree… - risorsa_acqua : Il mondo deve prepararsi a più fenomeni meteorologici estremi, anche se verrà rispettato l’Accordo di Parigi - Gree… - GiacomoSanavio : RT @Greenreport_it: Il mondo deve prepararsi a più fenomeni meteorologici estremi, anche se verrà rispettato l’Accordo di Parigi https://t.… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Nuovo pesante avvertimento deitologi. L’accordo dinone anche qualora l’intesa fosse pienamente rispettata ildelle acque marine e’ destinato a crescere fino a 1,2 metri entro due secoli. “Anche se fermiamo le emissioni oggi, gli effetti delle nostre passate emissioni saranno sentiti per secoli avvenire e ogni anno in cui rinviamo l’azione avra’ conseguenze per il futuro”, si legge nel rapporto del Potsdam Institute forte Impact Research (pik). L’innalzamento delle acque sara’ innescato dallo scioglimento dei ghiacci, dalla Groenlandia all’Antartide. E se davvero le acque degli oceani cresceranno di un, saranno a rischio 100 milioni le persone, dagli atolli nel Pacifico, passando per l’arcipelago delle Maldive e o Kiribati. Per questo, dicono gli scienziati, si deve frenare il prima ...