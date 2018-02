Claudio D?Angelo | Ginevra Pisani e il mistero del post | Certe emozioni non le avevo

Uomini e Donne News - Claudio D’Angelo e la paternità : ‘Inizio a capire cosa s’intente’. La reazione di Ginevra : Uomini e Donne News , Claudio D’Angelo: le parole sulla paternità e la reazione di Ginevra Uomini e Donne li ha uniti, il tempo li ha fortificati. Nonostante in pochi avrebbero scommesso sull’amore sbocciato tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani (il popolo di Maria De Filippi tifava allora per l’unione dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice Sonia […] L'articolo Uomini e Donne News , Claudio ...

Uomini e Donne oggi : Claudio D’Angelo è diventato zio : È nato il nipotino di Claudio D’Angelo di Uomini e Donne Lo abbiamo conosciuto prima come tentatore di Temptation Island e poi come tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Claudio D’Angelo, l’imprenditore che, dopo un percorso abbastanza travagliato, ha scelto Ginevra Pisani. In realtà la sua è stata una scelta atipica, in quanto Sonia Lorenzini […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Claudio D’Angelo è diventato ...