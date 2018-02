wired

: Cinque startup italiane trasformano l’industria in 4.0 #pcexpander #cybernews - pcexpander : Cinque startup italiane trasformano l’industria in 4.0 #pcexpander #cybernews - MilanoCitExpo : Cinque startup italiane trasformano l’industria in 4.0 #DipartimentoInnovazioneTecnologia - scoopscoop6 : Cinque startup italiane trasformano l’industria in 4.0 -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Si fa un gran parlare, oggi, di industria 4.0,automatizzata, dove i robot e l’internet delle cose entrano in scena per aiutare l’uomo e produrre le cose in modo più veloce e più sicuro. Una rivoluzione che sta avvenendo alla velocità della luce. Sulla scia delle esigenze della nuova industria, nasconoe pmi innovative, con progetti in grado di sostenere la trasformazione digitale. Talkway permette di sostituire la ricetrasmittente con uno smartphone Talkway Talkway è una piattaforma creata da Alea, software house e pmi innovativa di Pordenone, composta da una app per smartphone (Ios e Android), che permette di comunicare con lo smartphone come se avessimo in mano una radio ricetrasmittente. “La nostra idea è una comunicazione push to talk su rete cellulare” spiega a Wired Giuseppe Merlino di Alea. “A questa soluzione abbiamo aggiunto una serie di funzionalità ...