Cindy Crawford | 52 anni e non sentirli

(Di martedì 20 febbraio 2018) E dire che sua sorella la prendeva in giro per via di quel neo al lato della bocca, troppo grande e in evidenza., come tante ragazzine, aveva i suoi complessi e, come ha ammesso diversidopo la sua adolescenza, non si sentiva affatto bella, anzi. Nata in una famiglia modesta e numerosa e scoperta per caso mentre camminava in una strada della periferia di Chicago, dove abitava,si è però presto trasformata da brutto anatroccolo timido in splendido cigno. LEGGI ANCHEEva Mendes: «Il cioccolato mi fa stare lontana dai guai» Protagonista di sfilate epiche, corteggiata da marchi e stilisti importanti, negliNovantadiventa presenza fissa di copertine patinate (è la prima top a spogliarsi completamente per «Playboy»), show di moda e spot pubblicitari: il suo nome è garanzia di successo. Definita da molti giornali di quegli«la ragazza ...