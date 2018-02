Chelsea Barcellona | risultato finale 1-1 | streaming video e tv | Pari amaro per i Blues!

Champions League - Chelsea-Barcellona 1-1 : Willian e Messi : Il 14 marzo appuntamento al Camp Nou per il ritorno Chelsea-Barcellona, cronaca e tabellino Statistiche Chelsea-Barcellona Chelsea e Barcelona si sono affrontate per la 13esima volta in Champions ...

Barcellona-Chelsea è finita 1-1 : E nell'altro ottavo di finale di Champions League il Bayern Monaco ha vinto 5-0 contro il Besiktas The post Barcellona-Chelsea è finita 1-1 appeared first on Il Post.

Messi pareggia i conti tra Chelsea e Barcellona - ma che gaffe della difesa di Conte [VIDEO] : Messi pareggia i conti tra Chelsea e Barcellona. Dopo la rete di Willian che ha portato in vantaggio la squadra di mister Conte, i blaugrana si sono riversati in avanti alla ricerca del pari. Il gol alla fine è arrivato a causa di un errore grossolano da parte della difesa londinese che nel tentativo di uscire col palleggio dal pressing, ha commesso una leggerezza regalando il pallone ad Iniesta il quale ha servito Messi solo soletto appena ...

