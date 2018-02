Centri sociali a Bologna si fingono giornalisti ?per contestare Salvini : Un tentativo di intrusione per provare ad entrare come giornalisti all'iniziativa elettorale di Matteo Salvini a Bologna. Questa sera all'Hotel Carlton il leader della Lega infatti presenterà il suo programma elettorale in una città da sempre "difficile" per il Carroccio. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, però, alcuni esponenti dei Centri sociali cittadini si sarebbero accreditati all'evento come ...

Lucaselli : ci troviamo difronte a terrorismo comunista Centri sociali : Roma – Lucaselli: sinistra continua a pensare a un inesistente ritorno del fascismo Roma – Queste le dichiarazioni della candidata alla Camera dei Deputati per... L'articolo Lucaselli: ci troviamo difronte a terrorismo comunista centri sociali su Roma Daily News.

Comizio di Casapound - scontri tra forze dell'ordine e attivisti dei Centri sociali : 23 denunciati : NAPOLI. scontri tra attivisti dei centri sociali e forze dell'ordine a piazza Garibaldi. Gli attivisti protestano contro lo svolgimento, all'Hotel Ramada in via Galileo Ferraris nei pressi della ...

Napoli - i Centri sociali contro Casapound : scontri con la polizia alla stazione : scontri a Napoli tra gli attivisti dei centri sociali e la polizia: fuori dalla stazione centrale di Garibaldi si sono verificate delle vere e proprie scende di guerriglia urbana davanti alla stazione, sono stati lanciati fumogeni e bombe carta e c'è stato tanto spaventato tra gli automobilisti che passavano di lì e tra la gente. Al momento, si contano circa 5 feriti tra le forze dell'ordine e sono stati denunciati circa 23 attivisti dei centri ...

Cara Boldrini - ora fai chiudere i Centri sociali : Ma come si fa a essere «anti», senza prima riuscire a essere qualcosa? Ad avere una qualche idea positiva da raccontare, mentre si chiede con odio di chiudere la bocca a qualcuno, violentando così la regola somma della democrazia e della Costituzione che si può definire antifascista solo nella preoccupazione dei padri fondatori di impedire il ritorno di un fascismo storico già sepolto da una Guerra mondiale e non certo nella ...

Il fascismo è morto e sepolto - preoccupano i Centri sociali - Berlusconi - : Roma, 19 feb. , askanews, Non è il fascismo ma l'antifascismo a preoccupare Silvio Berlusconi. Parlando a 'Che tempo che fa', Berlusconi ha spiegato: 'Il fascismo è morto e sepolto, è storicizzato. A ...

Napoli - scontri tra Centri sociali e polizia/ Ultime notizie video - corteo contro comizio Casapound : 20 fermi : Napoli, scontri tra centri sociali e polizia: Ultime notizie video. corteo degli antagonisti contro comizio Casapound: 20 fermi, incerti i numeri sui feriti. Il duro commento del questore(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 00:08:00 GMT)

Guerriglia dei Centri sociali - De Iesu : 'Arroganza di un gruppo di manigoldi' : 'L'Arroganza, la protervia di un gruppo di manigoldi che hanno bloccato un punto centrale di Napoli lascia un livello di inquietudine'. Così il questore di Napoli Antonio De Iesu, commenta gli scontri ...

Napoli - corteo contro Casapound : guerriglia tra forze dell'ordine e Centri sociali - 2 feriti : Scontri a Napoli tra attivisti dei centri sociali e le forze dell'ordine. Scene di guerriglia a poca distanza dalla stazione ferroviaria tra automobilisti e passanti spaventati. Il corteo che è ...

Centri sociali contro gli agenti : è guerriglia anche a Napoli : "Il mondo vi detesta.Siete dalla parte dei fascisti". Lo hanno urlato - come riporta RaiNews24 - gli antagonisti dei Centri sociali ai poliziotti schierati in assetto anti sommossa a Napoli, dove un corteo antifascista è sceso in strada per protestare contro un meeting elettorale di Casapound.Il leader della formazione di estrema destra Simone Di Stefano, infatti, partecipa a un incontro del movimento all'hotel Ramada, in ...

CasaPound a Napoli - proteste dei Centri sociali : E' in corso a Napoli una manifestazione di attivisti dei centri sociali cittadini che protestano contro lo svolgimento, all'Hotel Ramada in via Galileo Ferraris nei pressi della Stazione centrale, di ...

Scontri a Bologna tra Centri sociali e polizia/ Ultime notizie video : feriti 6 manifestanti e un agente : Bologna, Scontri in Piazza Maggiore tra attivisti antifascisti e polizia prima del comizio di Forza Nuova. video e Ultime notizie: la frattura Pd-LeU, i centri sociali "minacciano" la città(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 23:17:00 GMT)