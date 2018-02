Centri impiego | in arrivo 1 600 assunzioni

Reggio Calabria - CISL : 'i dipendenti a tempo determinato dei Centri per l'impiego avranno un contratto di lavoro con un'estensione oraria ... : Infine, stante le difficoltà riscontrate dall'ente, per il pagamento della retribuzione del mese di gennaio 2018, su richiesta dei sindacati, la parte politica della Città Metropolitana ha assunto l'...

CISL FP. Centri PER L'IMPIEGO : CHE IL 2018 NON RAPPRESENTI SOLO UN NUMERO! : E' proprio impossibile sognare un sistema in cui il lavoro pubblico, sapientemente indirizzato dalla politica, sia davvero al servizio di chi vive il dramma del lavoro? "Noi siamo fiduciosi " ...

Veneto : 1200 domande e 900 assegni per il lavoro rilasciati dai Centri per l'impiego (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Una volta ottenuto l’assegno, di importo variabile fino a un massimo di 5.242 euro, il cittadino può scegliere liberamente l’ente al quale rivolgersi, che otterrà un rimborso commisurato ai servizi erogati e all’eventuale collocamento del disoccupato con contratto a tempo

Veneto : 1200 domande e 900 assegni per il lavoro rilasciati dai Centri per l'impiego : Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - A due mesi dall’avvio dell’iniziativa sono circa 900 i disoccupati veneti in possesso di un assegno per il lavoro, il nuovo strumento finanziato dalla Regione del Veneto che permette ai disoccupati over 35 di ricevere assistenza personalizzata gratuita nella ricerca di