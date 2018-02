Cassazione | saluto fascista non è reato se ha intento commemorativo

Saluto fascista - la Cassazione : "Non è reato se commemorativo" e conferma due assoluzioni a Milano : "Libera manifestazione del pensiero" e non attentato alla tenuta dell'ordine democratico. Due manifestanti di Casapound erano finiti sotto processo per una...

La Cassazione : 'Il saluto fascista non è reato se solo per commemorare' : Non è reato il saluto romano se ha intento commemorativo e non violento: in questo senso, può essere considerato una libera "manifestazione del pensiero" e non un attentato concreto alla tenuta dell'...