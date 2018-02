Calenda | «Basta con gli incontri inutili Serve un fondo per evitare le fughe all’estero»

Nel Calenda rio dei lavori del Senato arriva lo ius soli ma il tempo non basta. Protesta Leu : ' Calenda rizzazione finta' : La conferenza dei capigruppo del Senato ha deciso: il provvedimento sullo ius soli sarà esaminato dopo la manovra. Di fatto una pietra tombale sulla legge per la cittadinanza agli stranieri perché la ...

Nel Calendario dei lavori del Senato arriva lo ius soli ma il tempo non basta. Protesta Leu : "Calendarizzazione finta" : La conferenza dei capigruppo del Senato ha deciso: il provvedimento sullo ius soli sarà esaminato dopo la manovra. Di fatto una pietra tombale sulla legge per la cittadinanza agli stranieri perché la legge di bilancio arriverà a palazzo Madama non prima di venerdì sera, se non addirittura sabato, e di tempo quindi non c'è più considerato che la pausa natalizia è alle porte.Il presidente dei ...