Calciomercato | Troianiello si rimette in gioco in Serie C | ecco la nuova destinazione

(Di martedì 20 febbraio 2018) Il campionato diC è entrata ormai nella fase decisiva, grande spettacolo nel Girone B con tante squadre in lotta per promozione e salvezza. Una squadra in lotta per non retrocedere è il Fano, all’ultimo posto della classifica ma che ancora ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo. La squadra si prepara per la trasferta contro il Renate ma nel frattempo può contare su un nuovo calciatore, nelle ultime ore accordo raggiunto con lo svincolato Gennaro, si tratta di un calciatore di grande esperienza e che nel campionato diC può rappresentare sicuramente un elemento che può fare la differenza. L'articolosiininC:lasembra essere il primo su CalcioWeb.