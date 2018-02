Calcio | il commissario Fabbricini sul nuovo ct | “Servirà un selezionatore | cerchiamo

Calcio - il commissario Fabbricini chiarisce : “Mancini prossimo ct? Sono esercitazioni giornalistiche” : “Roberto Mancini prossimo ct azzurro? “Sono esercitazioni giornalistiche, non si è ancora parlato di questo in Via Allegri“. Con queste parole il neo commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha spento sul nascere tutte le chiacchiere concernenti la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio, intervenendo su Radio Sportiva. “Abbiamo due impegni a marzo con la Nazionale (le ...

FederCalcio - tra gli uomini del commissario Angelo Clarizia - avvocato per Consip e Consorzio Venezia Nuova : Tanti uomini Coni, un paio di volti noti del pallone senza grande esperienza alle spalle. E soprattutto un potente avvocato, Angelo Clarizia, che ha svolto consulenze milionarie per Consip, lavorato per Expo e per il Consorzio Venezia Nuova travolto dall’inchiesta Mose. Ora avrà un ruolo centrale nelle sorti della Federcalcio, tanto più visti i compagni d’avventura. Eccolo il nuovo corso del pallone italiano voluto da Giovanni Malagò. Dopo il ...

FederCalcio - tra gli uomini del commissario anche Angelo Clarizia. Chi è l’avvocato che ha lavorato per Consip e Consorzio Venezia Nuova : Tanti uomini Coni, un paio di volti noti del pallone senza grande esperienza alle spalle. E soprattutto un potente avvocato, Angelo Clarizia, che ha svolto consulenze milionarie per Consip, lavorato per Expo e per il Consorzio Venezia Nuova travolto dall’inchiesta Mose. Ora avrà un ruolo centrale nelle sorti della Federcalcio, tanto più visti i compagni d’avventura. Eccolo il nuovo corso del pallone italiano voluto da Giovanni Malagò. Dopo il ...

Calcio - Fabbricini commissario Figc - Malagò in Lega : R oberto Fabbricini è stato nominato dalla Giunta del Coni commissario straordinario della Federazione italiana giuoco Calcio . Nel suo ruolo sarà affiancato da Angelo Clarizia e dall'ex difensore del ...

Roberto Fabbricini - commissario Figc/ Chi è il nuovo uomo al comando del Calcio italiano per sei mesi : Roberto Fabbricini, commissario Figc: chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi. Le ultime notizie sulla nomina del presidente del Coni, Giovanni Malagò(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:24:00 GMT)

Calcio - Roberto Fabbricini Commissario della FIGC. Nominato il segretario del Coni - Alessandro Costacurta il vice : Roberto Fabbricini è il Commissario Straordinario della FIGC. Sarà lui a dover traghettare la Federazione Italiana Giuoco Calcio dopo la mancata elezione del Presidente. Il segretario generale del Coni è stato Nominato dalla giunta esecutiva straordinaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano presieduta da Giovanni Malagò. Fabbricini sarà affiancato da due subcommissari: Alessandro Costacurta e Angelo Clarizia. A Fabbricini spetterà il ...

Fabbricini commissario Figc - la Lega Calcio a Malagò : ROMA - Sarà Roberto Fabbricini il commissario della Figc mentre Giovanni Malagò diventerà il nuovo commissario della Lega Calcio . Queste le scelte che emergeranno oggi dalla riunione dalle ore 15. ...

Crisi Calcio - Malagò sarà commissario della Lega di A e Fabbricini della Figc : Lo temeva perché li conosce, 'è un mondo che litiga ma che si è compattato come un monolite quando ho detto che li avrei commissariati' , intervista a Il Foglio, 13 dicembre 2017, . 'I sondaggi ...

FederCalcio - Malagò sarà il commissario. Lotti : 'Mancata elezione una sconfitta per tutti' : Giovedì la Giunta Coni dedicata al calcio. Costacurta sarà uno dei subcommissari. Nicoletti o Fabbricini per la 'Lega A'. Mancini favorito per la panchina della Nazionale

Calcio nel pallone - niente intesa : arriva il commissario alla Figc : Inviato a Roma È cominciata a Fiumicino l'assemblea elettiva della Figc chiamata a scegliere il nuovo presidente federale. Per il dopo Tavecchio in corsa ci sono Gabriele Gravina,...

Calcio estero - Giggs nuovo commissario tecnico del Galles : LONDRA - L'ex campione del Manchester United, Ryan Giggs , è stato nominato nuovo ct del Galles . Ha firmato un contratto di quattro anni con la Federazione del Dragone. Giggs ha preso il posto di ...