Bye Bye | il nuovo album di Annalisa | nato fra il divano e lo studio

Annalisa ci ha svelato quali sono le sue canzoni preferite del nuovo album “Bye Bye” : Noi di MTV abbiamo avuto il piacere di fare quattro chiacchiere con Annalisa, in occasione del secret party organizzato per il suo nuovo album “Bye Bye”, uscito il 16 febbraio. Annalisa è stata come sempre carinissima e super disponibile! Nella video intervista che trovi qui di seguito ci ha svelato quali sono le canzoni del cuore del suo nuovo disco (clicca qui per vedere la tracklist). Una scelta difficilissima! Inoltre Annalisa ...

Annalisa presenta il nuovo album «Bye Bye» : l'intervista : Una strada nuova e più consapevole è quella intrapresa da Annalisa , talento cristallino che quest'anno si è conquistata il prestigioso podio del Festival di Sanremo con il brano « Il mondo prima di te » . «Mi sento più energica, consapevole e autentica» confessa la cantautrice, che il 16 febbraio pubblica il nuovo album di inediti « Bye bye » con la produzione artistica di Michele ...

Bye Bye è la svolta di Annalisa : “Mi diverto di più perché sono meno paranoiata e più serena” : Si è classificata terza al Festival di Sanremo 2018 con il brano Il mondo prima di te e oggi torna nei negozi con il nuovo album di inediti, Bye Bye. Annalisa è tra le voci più raffinate del panorama nostrano e con Bye Bye esplora sonorità nuove. L'album è prodotto da Michele Canova che compare anche in alcune tracce come co-autore. Annalisa si dice molto fiera del suo progetto e, volgendo lo sguardo al passato e al suo esordio discografico, ...

Annalisa presenta 'Bye Bye' : 'Non ho più paura degli altri' : Quando 'Nel mondo prima di te' dico 'siamo montagne a picco sul mare' è un parlare di quelle che sono le mie contraddizioni personali, ma al tempo stesso anche della mia terra. La copertina ...

Annalisa fa sul serio : Dico Bye Bye al passato : Pian piano, Annalisa conferma di essere una delle migliori interpreti del pop italiano. Elegante, curiosa e umile, anche al Festival di Sanremo ha confermato che non si sbagliava chi ad Amici nel 2010 le ha consegnato il premio della critica. «Da lì è partito tutto, mi riconoscevano ovunque ed io ero pazza di gioia», spiega oggi che è appena tornata dal suo miglior Festival di Sanremo di sempre, quello che si può dire della ...

