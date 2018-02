Bundesliga | il Lipsia cade a Francoforte | Eintracht al terzo posto

Probabili Formazioni Eintracht Francoforte-RB Lipsia - Bundesliga 19-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Eintracht Francoforte-RB Lipsia, 23^ Giornata di Bundesliga 2017/2018, ore 20.30: Hasenhüttl conferma l’undici di Napoli. L’Eintracht per giocarsi l’accesso in Champions League dopo il successo sul Colonia per 4-2 e l’approdo per le semifinali della Coppa di Germania. Il Lipsia per continuare a stupire e per riprendersi la seconda posizione dopo i successi per 2-0 contro l’Augsburg e ...

Bundesliga : Lipsia ko - super Bayer Leverkusen : In tre al secondo posto: c'è anche il Borussia Moenchengladbach. Vincono Mainz e Eintracht Francoforte

Bundesliga - Lipsia-Schalke 3-1 : debutto ufficiale per Pjaca : LIPSIA (Germania) - Esordio in Germania amaro per Marko Pjaca . Non tanto per la sua prestazione ma per quella dello Schalke che perde 3-1 in casa del Lipsia nella sfida valida per la 18ª ...

Video gol : Lipsia-Herta Berlino 2-3 | Highlights Bundesliga : .Sconfitta pesantissima per il Lipsia nel match casalingo contro l'Herta Berlino. Dopo una sconfitta e due pareggi consecutivi la squadra di Ralph Hasenhuttl oggi aveva l'occasione di tornare al secondo posto della classifica a -10 dal Bayern Monaco ed invece è arrivato un altro risultato negativo, piuttosto grave per come è maturato. Gli ospiti sono passati in vantaggio al quinto minuto con Selke, bravo ad approfittare di uno svarione ...

Napoli - ecco il Lipsia : la Cenerentola della Bundesliga : L’urna di Nyon ha emesso il proprio verdetto. Sarà Napoli-Lipsia il sedicesimo di finale di Europa League che sancirà il ritorno degli azzurri nella seconda competizione europea per club. Napoli e Lipsia di fronte, due squadre accomunate dallo stesso triste destino: entrambe retrocesse dai gironi di Champions League. Storia differente ma ambizioni simili per azzurri e teutonici: da una parte i […] L'articolo Napoli, ecco il Lipsia: la ...

Bundesliga - Bayern campione d'inverno. Il Lipsia frena e scivola a -8 : Nella quindicesima giornata della Bundesliga il Bayern Monaco vince 1-0 in casa dell'Eintracht Francoforte ed è campione d'inverno con due giornate d'anticipo. Ha infatti 8 punti di vantaggio sul ...

Risultati Bundesliga : classifica - gol e highlights della 15giornata. Stop Lipsia - scappa il Bayern : La quindicesima giornata di Bundesliga si è aperta sul campo dello Stoccarda, che riceveva il Bayer Leverkusen. A spuntarla sono stati gli ospiti, che con la vittoria per 0-2 " reti di Havertz e ...