BQ Aquaris X2 e X2 Pro saranno i primi Android One del brand spagnolo

BQ Aquaris X e Aquaris X Pro : arriva Android 8.1 Oreo Beta : Il team di BQ ha dato il via al rilascio di Android 8.1 Oreo Beta per i BQ Aquaris X e Aquaris X Pro, che ottengono così l'ultima versione dell'OS di Google L'articolo BQ Aquaris X e Aquaris X Pro: arriva Android 8.1 Oreo Beta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

BQ Aquaris VS e BQ Aquaris VS Plus sono i nuovi medio gamma del produttore spagnolo : Il produttore spagnolo BQ ha presentato due nuovi smartphone di fascia media, con una scheda tecnica senza particolari componenti, con schermi da 5,2 e 5,5 pollici, e batterie di buona capacità. L'articolo BQ Aquaris VS e BQ Aquaris VS Plus sono i nuovi medio gamma del produttore spagnolo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.