Boxe | venerdì a Roma Mondiale della Pace

Boxe : torna De Carolis - venerdì a Nepi : (ANSA) - ROMA, 15 GEN - Per Giovanni De Carolis il countdown è cominciato. venerdì prossimo, 19 gennaio, presso il Palazzetto dello Sport di Nepi, in provincia di Viterbo, l'ex campione del mondo Wba dei pesi Supermedi sfiderà il serbo Bojan Radovic per il match di rientro organizzato dalla Roundzero di Spagnoli&Sabbatini. Oltre al 'main event', la riunione prevede match dilettantistici ...