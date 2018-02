Borse europee volatili ma positive in chiusura | Milano +0 | 46%

Borse europee sui livelli precedenti : Teleborsa, - Annullano i timidi guadagni iniziali le principali Borse del Vecchio Continente , deluse dall'indice Zew tedesco. Si resta in attesa dell'avvio di Wall Street, che riaprirà i battenti ...

Borse europee deboli - a Milano in rialzo Poste e Creval : Oggi riflettori sono puntati sulla riunione dell'Ecofin a Bruxelles, mentre il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, incontra il commissario Ue al bilancio, Guenther Oettinger. Dalla Germania ...

Piazza Affari chiude in coda alle Borse europee : Teleborsa, - Si chiude una giornata negativa per il listino milanese e per le altre borse europee che oggi 19 febbraio sono rimaste orfane della borsa di Wall Street rimasta chiusa per celebrare la ...

Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari : Seduta negativa per il listino milanese mentre le altre Borse europee scambiano sulla parità. Tra gli appuntamenti rilevanti della giornata, la riunione dell'Eurogruppo per votare il prossimo ...

Milano inverte la rotta. Caute le altre Borse europee : Teleborsa, - Piazza Affari ci ripensa e passa in territorio negativo , mentre le principali borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA , che ...

Piazza Affari chiude in testa alle Borse europee : Teleborsa, - Giornata di guadagni per Piazza Affari e le altre principali borse europee che chiudono la prima settimana di guadagni dopo tre ottave negative , oltre a mettere a segno la miglior ...

Euro rallenta e Borse europee confermano rialzo - Milano +1 - 34% : Arriva a 99,9 punti l'indice di fiducia rilasciato dalla Università del Michigan che misura il sentiment verso l'economia. Era a 95,7 nella precedente rilevazione ed era atteso in calo. Tra le blue ...

Piazza Affari guida la riscossa delle Borse europee : Teleborsa, - Nessun segnale di ripensamento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che si avviano a chiudere la prima settimana di guadagni dopo tre ottave negative , oltre che la ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 97% : 10.20 Apertura in rialzo per la Borse europee, sulla scia positiva di Wall Street e Tokyo. A Piazza Affari,la migliore, l'Ftse Mib segna +0,97% e l'All Share +0,91%. Margine Btp-Bund tedesco a stabile in avvio a 129,3 punti, con rendimento del decennale al 2,05%. Londra,Parigi e Francoforte hanno aperto tutte in aumento dello 0,5%. Euro a 1,2541 dollari e 132,75 yen in apertura dei mercati valutari.

Piazza Affari e Borse europee attese sopra la parità in avvio - attenzione a Eni : Come da attese, il governo di Shinzo Abe ha nominato Kuroda per un secondo mandato di cinque anni come governatore della BoJ, dando un chiaro segnale di continuità della politica monetaria.