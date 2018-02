Borsa Milano chiude bene con Tim

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a +0 - 46% - Telecom Italia a +3 - 01% (20 febbraio 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Tra i pochi dati attesi c'è l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Buzzi a +2 - 3% - Recordati a -1 - 7% (20 febbraio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Tra i pochi dati attesi c'è l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:59:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Telecom Italia a +2 - 6% - Poste Italiane a +1 - 9% (20 febbraio 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Tra i pochi dati attesi c'è l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:27:00 GMT)

Borsa : Milano bene con Tim - risale Creval : ANSA, - Milano, 20 FEB - Piazza Affari allunga il passo e guadagna lo 0,4% a 22.670 punti, spinta da Tim , +2%, e Poste , +1,2%, all'indomani dei conti, mentre rimbalza Creval , +0,5%, e soprattutto i ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari attende l'indice Zew tedesco (20 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Tra i pochi dati attesi c'è l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 04:29:00 GMT)

Borsa - prese di beneficio su Milano : Giornata di prese di beneficio sulla Borsa di Milano, che lascia sul terreno un punto percentuale, frenata da Fiat Chrysler, Ferrari e Mediaset, tra le più comprate la scorsa settimana. Le Borse ...

Borsa : Milano conclude debole con Europa : ANSA, - Milano, 19 FEB - Parte in negativo la settimana delle Borse europee, prive del riferimento di Wall Street chiusa per festività, e Milano è stata la peggiore: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a -1% - Tenaris a +3 - 03% (19 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana. Pochi dati macreconomici, mentre inizia l'aumento di capitale di Creval. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Tenaris a +3 - 5% - Ferrari a -1 - 9% (19 febbraio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi inizia una nuova settimana. Pochi dati macreconomici, mentre inizia l'aumento di capitale di Creval. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 15:49:00 GMT)

Borsa : europee proseguono in rosso - Milano -0 - 67% : Milano, 19 feb. (AdnKronos) - proseguono in rosso le piazza finanziarie europee nella seconda parte della giornata: a Milano il Ftse Mib cede lo 0,67% a 22.647 punti, mentre l'All Share lascia sul terreno lo 0,63%. Parigi perde lo 0,21%, Londra segna -0,15%, Francoforte -0,16%.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Tenaris a +3% - Fca a -1 - 6% (19 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana. Pochi dati macreconomici, mentre inizia l'aumento di capitale di Creval. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:39:00 GMT)

Borsa - Milano apre in rialzo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 22% : Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,22% a 22.848 punti mentre il Ftse All Share sale dello 0,28% a 25.140 punti.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari alle prese con aumento di capitale Creval (19 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana. Pochi dati macreconomici, mentre inizia l'aumento di capitale di Creval. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 03:08:00 GMT)