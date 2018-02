Bologna | Palacio si ferma un mese per una lesione al retto femorale della coscia sinistra

Bologna - un mese di stop per Palacio : Bologna, 20 FEB - Brutte notizie per Roberto Donadoni e il suo Bologna: Rodrigo Palacio ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. L'attaccante si era fermato nel corso dell'...

Inter-Bologna 2-1 - Karamoh sblocca i nerazzurri. In gol Eder e Palacio : Dopo otto partite senza vittorie l'Inter si sblocca, battendo 2-1 il Bologna con una prodezza di Karamoh , preferito dal 1' a Candreva, , e sale al terzo posto in classifica superando la Lazio. La ...

Bologna - Donadoni in conferenza stampa : il ”bollettino” su Palacio e l’impatto dei nuovi arrivati : Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni, ha parlato oggi nella consueta conferenza stampa pre-partita in vista dell’incontro con la Fiorentina di domani. Il tecnico ha subito chiarito la condizione di Palacio, che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi in settimana: ”Rodrigo Palacio non ha problemi, aveva qualche fastidio ma da ieri è superato”. Successivamente Donadoni ha parlato d’addii e nuovi arrivi: ”Un grande in bocca al lupo a ...

Serie A Bologna - Palacio si allena con il gruppo : Bologna -Seduta mattutina per il Bologna , in vista del prossimo impegno contro la Fiorentina. Sotto una leggera pioggia il programma ha previsto riscaldamento atletico ed esercitazioni tattiche, con ...

Bologna - il comunicato del club : Palacio ed i nuovi arrivi - il punto sulle condizioni della squadra : “A tre giorni dalla sfida alla Fiorentina, la squadra si è allenata questa mattina a Casteldebole. Riccardo Orsolini e Simone Romagnoli si sono uniti al gruppo lavorando regolarmente con i compagni, seduta differenziata per Rodrigo Palacio. Angelo Da Costa e Simone Verdi hanno svolto terapie, Antonio Santurro è rimasto a riposo per una sindrome influenzale”. Questo il comunicato del Bologna in merito all’allenamento odierno ...

Gol Palacio - azione fantastica del Bologna contro il Napoli - poi autogol di Mbaye [VIDEO] : Gol Palacio, azione fantastica del Bologna contro il Napoli [VIDEO] – La Serie A in campo per la 22^ giornata, avvio con il botto nella gara tra il Napoli ed il Bologna. La squadra di Sarri ha il dovere di rispondere alla Juventus ma le cose si mettono subito male, azione fantastica della squadra di Donadoni e Palacio porta in vantaggio i suoi, poi arriva il pareggio con un autogol di Mbaye, infine altra tegola per Donadoni, si ferma Verdi ...

Napoli-Bologna formazioni ufficiali : Chiriches dal 1' - Palacio guida l'attacco rossoblu : Allenatore: Roberto Donadoni Notizie sul tema Politano sceglie Napoli: 'Meglio della Juventus' Napoli-Bologna diretta tv e live streaming oggi Serie A , 28 gennaio, Risultato Napoli-Bologna LIVE in ...