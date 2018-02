Bimba morta per malaria a Trento | un indagato per omicidio colposo

Trapianti : donati organi di Bimba 9 anni morta improvvisamente : Una bimba di 9 anni è deceduta a causa di un arresto cardiaco improvviso: i reni e il fegato della piccola, residente in provincia di Oristano, salveranno la vita ad altri quattro bambini. Il prelievo degli organi è avvenuto ieri all’ospedale San Martino dopo l’accertamento della morte encefalica e in assenza di opposizione dei familiari della bambina alla donazione degli organi . Il prelievo è stato eseguito dalla equipe degli ...

Influenza - Bimba di 2 anni morta a Catania : confermata la causa : E’ morta a causa dell’ Influenza una bambina di due anni di Trecastagni morta l’1 febbraio scorso nel reparto di Rianimazione pediatrica del Garibaldi Nesima di Catania . Lo scrive stamane il quotidiano ‘La Sicilia di Catania ‘, che ha intervistato il primario della Rianimazione pediatrica Giuseppe Ferlazzo, che ha avuto la bimba in cura. “Ufficialmente alcuni giorni fa abbiamo avuto i referti sulla bimba – ...

Bea Naso - è morta la Bimba di pietra/ Emma Marrone : “buon viaggio piccola - grazie per l’amore che trasmetti” : È morta Bea Naso , la piccola " bimba di pietra " dalla nascita affetta di una malattia rarissima: raggiunge e riabbraccia mamma Stefania Fiorentino mancata lo scorso agosto(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 13:45:00 GMT)

