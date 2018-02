Biathlon | Olimpiadi PyeongChang 2018 | la startlist e i pettorali di partenza della

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 20 febbraio : staffetta femminile di short track e mista di Biathlon. Cappellini-Lanotte ci ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi e di tutte le gare di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, risultato ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 20 febbraio : staffetta femminile di short track e mista di Biathlon. Cappellini-Lanotte ci provano. Sarà battaglia furente : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una giornata davvero di fuoco: il menù è molto ricco sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud, il divertimento è assicurato per tutti gli appassionati e l’Italia si gioca delle carte davvero importanti. Gli azzurri puntano a rimpinguare il nostro medagliere che è fermo da venerdì notte e oggi si sogna davvero in ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist della staffetta mista. L’Italia punta su Wierer e Windisch : Tutto pronto per la prima staffetta di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani, alle 12.15, prenderà il via la staffetta mista, che quattro ani fa aveva visto l’Italia salire sul terzo gradino del podio. In questa occasione la formazione azzurra sarà composta da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch, che chiuderà la gara in quarta frazione. Di seguito vi presentiamo la startlist della gara, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le chiavi della staffetta mista. L’Italia punta sulla precisione : si lotta per le medaglie! : Una gara molto particolare, divisa in due ma in cui è fondamentale trovare la giusta amalgama all’interno della squadra. Domani alle ore 12.15 andrà in scena la staffetta mista di Biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il format è quello che negli anni abbiamo imparato a conoscere: le prime due frazioni, da 6 chilometri ciascuna, saranno percorse da due donne, mentre le ultime due vedranno protagonisti gli uomini, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scelto il quartetto azzurro per la staffetta mista : Tutto pronto alle Olimpiadi Invernali per la staffetta mista di Biathlon, che sarà in scena all’Alpensia Cross Country Skiing Centre di PyeongChang domani, martedì 20 febbraio. Italia attesa da una grande prova: gli azzurri vanno sicuramente a caccia delle medaglie, visto che dovranno difendere il bronzo conquistato quattro anni fa in quel di Sochi. E’ stata scelta la formazione con l’ordine degli atleti tricolore. Nessuna ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara nella staffetta mista (martedì 20 febbraio). Orario d’inizio e come vedere la gara in tv : Archiviate le gare individuali, il programma del Biathlon a PyeongChang 2018 passa alle gare a squadre. La prima sarà la staffetta mista, una gara su cui l’Italia pone grandi aspettative. Quattro anni fa, infatti, a Sochi, arrivò una strepitosa medaglia di bronzo. Non sarà facile ripetersi, con tante nazioni competitive, ma gli azzurri sono decisi a confermarsi sul podio. Il quartetto dell’Italia cambia di un elemento rispetto a ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sfida Norvegia - Germania e Francia nella staffetta mista : Nel fine settimana le mass start ha chiuso il programma delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda il programma delle gare individuali di Biathlon. A partire da domani il via alle staffette: apre la mista, alle ore 12.15, mentre giovedì e venerdì, sempre alla stessa ora, andranno in scena prima la gara a squadre femminile e poi quella maschile, che porranno fine alle tante fatiche dei biathleti nelle ultime due settimane. ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : staffetta mista (martedì 20 febbraio). Programma - orari e tv : Concluse le prove individuali, il Programma del Biathlon dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 passa alle staffette. La prima in Programma, nella giornata di domani, martedì 20 febbraio, è la staffetta mista 2x6km donne + 2×7.5km uomini. Questa staffetta, che ha fatto il suo esordio a Sochi 2014, con la vittoria della Norvegia e la medaglia di bronzo per l’Italia (Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch e Lukas Hofer) ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lukas Hofer e Dominik Windisch chiudono senza il botto : Con la mass start maschile, sono terminate le gare individuali di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dominik Windisch e Lukas Hofer hanno chiuso la mass start rispettivamente in 17esima e 18esima posizione, appaiati al traguardo con quattro errori a testa. Per analizzare la gara degli azzurri, bisogna partire proprio dai bersagli mancati, troppi per ambire alle medaglie, considerando che il podio è stato formato da atleti con ...