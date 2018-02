Biagio Iacolare - presidente della Sma Campania - ha detto che si dimetterà : L'annuncio è arrivato in seguito alla pubblicazione del terzo dei sette video di Fanpage sullo smaltimento dei rifiuti in Campania, che lo riguarda The post Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, ha detto che si dimetterà appeared first on Il Post.