Berlusconi | no a larghe intese col Pd | avremo più del 40%

Elezioni 2018/ Berlusconi-Renzi in odor di Larghe Intese : Bonino “Gentiloni premier - accordo senza Lega e M5s” : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: Renzi-Berlusconi, pronto nuovo Nazareno?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Elezioni 2018 - sì di Bonino e Lorenzin a larghe intese con Berlusconi. E ok a Gentiloni bis ‘contro i populismi’ : I sondaggi e la logica lo dicono da tempo. Ora cominciano a parlarne apertamente anche quelli che ne saranno i sicuri protagonisti. Le larghe intese sono lo scenario cui l’Italia si troverà di fronte nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnerà al Paese una maggioranza in grado di dar vita a un governo. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi negano, ma tra le file del centrosinistra sono sempre di più quelli che aprono a quella che ...

Elezioni 2018 - Bonino e Lorenzin : ‘Sì a Gentiloni bis contro i populismi’. Larghe intese con Berlusconi? ‘Nessuno scandalo’ : I sondaggi e la logica lo dicono da tempo. Ora cominciano a parlarne apertamente anche quelli che ne saranno i sicuri protagonisti. Le Larghe intese sono lo scenario cui l’Italia si troverà di fronte nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnerà al Paese una maggioranza in grado di dar vita a un governo. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi negano, ma tra le file del centrosinistra sono sempre di più quelli che aprono a quella che ...

Elezioni - Berlusconi : no a larghe intese - italiani sapranno votare : Elezioni, Berlusconi: no a larghe intese, italiani sapranno votare Per il leader di Forza Italia, Antonio Tajani “sarebbe straordinario come premier Continua a leggere L'articolo Elezioni, Berlusconi: no a larghe intese, italiani sapranno votare sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni - Berlusconi : 'No alle larghe intese - italiani sapranno votare' : Oggi non contiamo niente in Europa e nel mondo", sottolinea Berlusconi. Tra i motivi per cui gli italiani dovrebbero votare il centro destra Silvio Berlusconi mette quindi al primo posto "la flat tax,...

Bruno Vespa : così i grillini espulsi per rimborsopoli possono salvare le larghe intese di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi : Sarebbe un autentico scherzo della storia. Che proprio un manipolo di grillini finisca per puntellare un governo di coalizione tra una parte del centrodestra e il Pd Renziano. Esattamente ciò che si ...

La Lega davanti a Forza Italia? Niente governo di larghe intese La matematica fa tremare Berlusconi : Elezioni 2018. La matematica non è un'opinione. Assolutamente no. E questo lo sanno benissimo sia Matteo Salvini sia Silvio Berlusconi. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, esiste una formula matematica realizzata da uno dei massimi esponenti leghisti che dimostra inequivocabile... Segui su affaritaliani.it

Berlusconi vs Renzi - “migranti bomba sociale”/ Elezioni 2018 - Larghe Intese? “M5s e Salvini sempre d’accordo” : Silvio Berlusconi, "migranti sono una bomba sociale. Subito via in 600mila": Elezioni 2018, Renzi replica, "firmasti tu gli accordi di Dublino". Larghe intese più vicine o lontane?(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:30:00 GMT)

Ponte sullo Stretto e la coalizione delle “larghe imprese”. Berlusconi 17 anni dopo : “Priorità”. E il Pd ora è d’accordo : Prima cosa da fare per la Sicilia: il Ponte sullo Stretto. Berlusconi è tornato per davvero, con il pacchetto all-inclusive e dentro c’è anche la mega-infrastruttura che dovrebbe collegare Reggio Calabria a Messina. Nel frattempo c’è chi ha voluto portare avanti la sua eredità durante i governi delle intese medio-larghe di questi anni: Angelino Alfano e, soprattutto, Renzi e i renziani. Ma ora Berlusconi si riprende quello che è ...

Elezioni - verso le larghe intese. La Repubblica : “Berlusconi ha garantito all’Ue che la Lega non sarà al governo” : E’ andato a Bruxelles a incontrare Jean-Claude Juncker e Manfred Weber e ha assicurato loro che la Lega non sarà al governo. E nemmeno i 5 stelle. E’ un “patto segreto” quello che, secondo La Repubblica, Silvio Berlusconi ha siglato la settimana scorsa con le istituzioni Ue. Un accordo di cui il presidente della Commissione si fa garante nei confronti del Partito Popolare Europeo, di cui Weber è il capogruppo e che non ha ...

Elezioni - i mercati vogliono le larghe intese con Gentiloni ma il premier : “Al governo con Berlusconi? No” : L’uomo che i mercati vorrebbero alla guida di un governo di larghe intese è contrario alle larghe intese. “Un governo in coalizione con il centrodestra guidato da Silvio Berlusconi? Per rispondere direttamente alla sua questione, no. Non sarei interessato”, ha detto il premier Paolo Gentiloni, intervistato dalla Cnbc al World Economic Forum di Davos. Dopo Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, anche quello che è ...

Elezioni - Bruxelles riabilita Berlusconi europeista. Salvini attacca : “Il 3%? Non esiste. No a larghe intese volute da Ue” : Uno ha annunciato l’intenzione di rispettare il limite Ue che fissa al 3% il rapporto tra deficit e pil. L’altro, invece, no: per lui quella regola non esiste. Solo su una cosa sono d’accordo: no alle larghe intese dopo le Elezioni. A 40 giorni dalle politiche del prossimo 4 marzo il centrodestra si trova già spaccato. E su un tema fondamentale: i rapporti con l’Unione Europea. Nel day after del ritorno a Bruxelles di ...

Silvio Berlusconi - la pugnalata di Stefano Parisi : 'Ha in testa le larghe intese' : Un tempo, neppure troppo lontano, era uno dei preferiti di Silvio Berlusconi . Oggi, invece, è rimasto addirittura fuori dalla coalizione di centrodestra . Si parla di Stefano Parisi , che ha appena ...

Elezioni 2018 - Berlusconi e le larghe intese : "Solo se il Pd firma il mio programma" : Bobo a me ha detto che vuole cambiare vita e lasciare la politica. Bacchetta Stefano Parisi " a metà del guado con la quarta gamba " "perché fa troppo il protagonista". Afferma che la flat tax "sarà ...