Berlusconi | “Con la flat tax via anche la tassa sulla prima casa e sulla prima auto”

Elezioni - Renzi : “Confronto tv? Dovrò farlo con gli ologrammi di Salvini - Di Maio e Berlusconi ” : “Nell’ultima settimana faremo il confronto con gli ologrammi , di Salvini , di Di Maio , di Berlusconi. Lo faremo in diretta Facebook, ci divertiremo”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi in un intervento a un evento Pd all’auditorium Massimo di Roma. “Scappano dal confronto non solo perché hanno paura ma perché non hanno la cultura democratica di sapere ce il confronto è l’abc del dibattito ...

Elezioni - Scanzi vs Meloni : “Con governo Berlusconi e Lega avete fatto la più grande sanatoria di clandestini” : Confronto sul tema immigrazione a Dimartedì (La7) tra il giornalista de Il fatto Quotidiano, Andrea Scanzi , e la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni . “Credo che lei faccia parte della stessa coalizione di Berlusconi e di Salvini” – esordisce Scanzi – “E allora, visto che lei giustamente parla di responsabilità delle istituzioni anche per il centrosinistra, le vorrei ricordare quello che lei già sa benissimo. Lei sostiene di avere ...

Centrodestra - l’Ue “assolve” Berlusconi : “Con la Lega o no - sarà lui il perno”. E lui promette : “Faremo governo europeista” : C’era anche l’Europa tra quelli che fecero alzare il vento che lo portò via nel 2011. Oltre sei anni dopo è sempre l’Europa pronta a riaccogliere a braccia aperte Silvio Berlusconi. E lui non porta affatto rancore. Anzi: il governo di Centrodestra sarà “europeista“, dice in un’intervista a Radio Radio. In una frase di poche parole spazzati via, una volta di più, gli annunci di Salvini: la battaglia anti-euro, ...