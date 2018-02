Beach Volley | parte domani il torneo di Kish Island

Beach Volley - World Tour 2018 Kish Island. Italia : il bis è servito! Abbiati/Andreatta in main draw : Due su due! Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, alla seconda partecipazione ad un torneo World Tour, conquistano l’accesso al tabellone principale e, se a Sydney, torneo 1 Stella, entrare nel main draw era l’obiettivo minimo del binomio azzurro, a Kish Island, in un torneo 3 Stelle, si tratta di una vera e propria impresa. La coppia Italiana ha compiuto un mezzo capolavoro eliminando il binomio più pericoloso sulla loro strada al ...

Beach Volley World Tour 2018 Kish Island. Impresa Abbiati/Andreatta : sconfitti i tedeschi. Ora con i thailandesi per il main draw : Che bella Impresa di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta nel primo turno del torneo 3 Steklle di Kish island in Iran. La coppia azzurra, al secondo torneo della carriera nel World Tour, hanno ribaltato il pronostico della vigilia battendo in tre set (2-1) la coppia tedesca Erdman/Betzieten. Gli azzurri sono riusciti a limitare il temuto Erdmann impostando il gioco sul più giovane avversario: tattica che ha pagato mandando a più riprese in ...

Beach Volley - World Tour 2018 Kish Island. Con Abbiati/Andreatta l’Italia a prova a fare il bis : Scatta oggi con le qualificazioni il terzo torneo World Tour del 2018, riservato al settore maschile, in programma a Kish Island in Iran (3 Stelle). Due le coppie azzurre al via, la prima, Ranghieri/Caminati, è già inserita nel main draw e inizierà domani il suo percorso, la seconda, composta da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, protagonisti a fine 2017 di un ottimo torneo a Sydney, entrerà in scena fra meno di due ore per tentare di ...

Beach Volley : Menegatti-Giombini sul podio a Shepparton : Shepparton , AUSTRALIA, - Le azzurre Marta Menegatti e Laura Giombini hanno conquistato un risultato di grande prestigio internazionale salendo sul podio del torneo 1 Stella del World Tour di ...

Beach Volley World Tour 2018 - Shepparton. Bronzo per Menegatti/Giombini! Doppio sigillo Usa : L’Italia torna sul podio di un torneo World Tour a due anni e mezzo dall’ultimo terzo posto targato Menegatti/Orsi Toth. Marta Menegatti e Laura Giombini rispettano le gerarchie della vigilia e si prendono il Bronzo nel torneo 1 Stella di Shepparton in Australia. Un risultato che può dare fiducia ad un ambiente piuttosto depresso dopo i risultati negativi dello scorso anno, anche se va ribadito che il livello del torneo australiano era ...

Beach Volley - World Tour 2018 Shepparton. Menegatti/Giombini sconfitte in semifinale : ci provano per il terzo posto : Niente da fare per Marta Menegatti e Laura Giombini nella semifinale del torneo 1 Stella di Shepparton in Australia. Contro le esperte statunitensi Ledoux e Pardon le azzurre si sono arrese in due set, lottando di fatto solo nel primo parziale. Le azzurre sono partite bene, prendendo un piccolo vantaggio in avvio (10-8), poi il sorpasso delle statunitensi (11-10) e sfida punto a punto fino alla chiusura con il successo di Ledoux/Pardon con il ...

Beach Volley - World Tour 2018 Shepparton. Doppio colpo azzurro : Menegatti e Giombini in semifinale! : Altre due vittorie e strada per la semifinale spianata al torneo 1 Stella di Shepparton (Australia) per Marta Menegatti e Laura Giombini che riportano l’Italia una Top Four del World Tour a poco meno di due anni dall’ultima volta (Menegatti/Orsi Toth, quarte a Sochi nel marzo 2016). Le azzurre hanno iniziato bene la giornata (nottata italiana) vincendo il girone grazie al 2-1 con cui hanno sconfitto le esperte giapponesi Ayumi Kusano e Takemi ...

Beach Volley : Menegatti-Giombini in Australia battono Suzuki-Murakami : SHEPPARTON , Australia, - In Australia nel torneo del World Tour di Shepparton , 1 Stella, esordio vincente delle azzurre Menegatti-Giombini , capaci di imporsi sulle giapponesi Suzuki-Murakami 2-0 , ...

Beach Volley - World Tour 2018 Shepparton. Menegatti/Giombini ok : primo turno superato : Arriva la prima vittoria stagionale per Marta Menegatti e Laura Giombini nella semifinale del girone preliminare del torneo 1 Stella di Shepparton in Australia. Di fronte le azzurre nella notte italiana avevano le giovani giapponesi Suzuki/Murakami che hanno creato qualche grattacapo alla coppia italiana soprattutto nel secondo set. Le azzurre sono partite forte vincendo il primo parziale senza problemi 21-12. Nel secondo set molto più ...

Beach Volley : svelate le principali novità del Manuale 2018 : Il documento è stato redatto al fine di garantire un ulteriore sviluppo della disciplina sulla sabbia e per questo sono state coinvolte attivamente tutte le varie componenti del mondo del Beach ...

Beach Volley - World Tour 2018 Shepparton. Traballi/Zuccarelli out in qualificazione. Stasera in campo Menegatti/Giombini : Non inizia nel migliore dei modi l’avventura azzurra nel torneo 1 Stella di Sheppartono in Australia. Gaia Traballi e Agata Zuccarelli, al primo torneo assieme, sono state sconfitte al primo turno di qualificazione dalle giapponesi Nagata/Kumada, al termine di un match molto combattuto. Le nipponiche hanno avuto la meglio 2-0, con entrambi i set conclusi ai vantaggi con lo stesso punteggio: 23-21. Alle azzurre non è mancato lo spirito ...

Beach Volley - World Tour 2018 Shepparton. Azzurre in campo nel torneo australiano : L’Italia al femminile del Beach volley prova a risollevare la testa dall’altra parte del mondo, a Shepparton, in Australia dove da questa notte va in scena il primo torneo 1 Stella del 2018. Livello tutt’altro che esaltante ma tutto sommato ideale per quelle che nella prima parte della stagione saranno le due coppie di riferimento del movimento femminile azzurro, Menegatti/Giombini e la nuova coppia formata da Traballi e ...

Beach Volley - l’assemblea della LIBV per la salvaguardia dei grandi raduni amatoriali : Con l’entrata in vigore del nuovo Manuale del Beach volley 2018 l’attività amatoriale della pallavolo su spiaggia rischia un brusco stop. Ai tornei autorizzati Fipav, tra questi c’erano le manifestazioni oceaniche di inizio e fine stagione, come ad esempio quelle di Bibione o Bellaria, momenti di aggregazione ma anche di grande promozione per il Beach volley a livello amatoriale e non solo, potranno partecipare solo atleti tesserati Fipav ...

Beach Volley - domani la riunione programmatica della LIBV : La Lega Italiana Beach volley torna ad alzare la voce dopo le polemiche dello scorso anno. Posto ai margini dell’organizzazione e della gestione dei vari tornei nazionali, l’Ente costituito nel 2016 si riunisce domani all’UNA Hotel di Bologna in assemblea per parlare di “futuro del Beach volley amatoriale Italiano. Analisi, considerazioni e proposte a seguito della divulgazione da parte della Federazione Italiana Pallavolo del nuovo Manuale del ...