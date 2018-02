Basket Serie A | Pesaro riabbraccia Clarke

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della 18a giornata. Brilla Olbis André - bene Martina Crippa. Si rivede Marzia Tagliamento : La regular season della Serie A1 di Basket femminile è terminata. Al primo posto ha chiuso il Famila Schio, favoritissimo per la conquista dello Scudetto. Prima dei playoff, però, ci sarà la fase a orologio, il Round of Challenge, che comincerà dopo la Coppa Italia della prossima settimana. Andiamo a vedere le migliori italiane della 18a giornata. Martina Crippa – Le campionesse d’Italia di Lucca perdono l’ultimo scontro con ...

Basket femminile - 18a giornata Serie A1 2018 : big match Lucca-Venezia - Schio ospita Broni : Dopo la pausa per la nazionale con le due meravigliose vittorie dell’Italia contro Svezia e Macedonia, torna il campionato con la 18esima giornata. La capolista Famila Schio vuole proseguire la sua marcia in vetta alla classifica nella sfida casalinga contro la Pallacanestro Broni. Un match sicuramente speciale per Cecilia Zandalasini, che affronta proprio la squadra del suo paese nativo e giocherà proprio contro quei tifosi che mercoledì ...

Basket Serie A - Delas lascia l'Orlandina : ROMA - Dopo un anno e mezzo le strade di Mario Delas e della Betaland Capo f'Orlando si separano. Ad annunciare la risoluzione del contratto del lungo croato è stata la stessa società biancoblu che lo ...

Apple prepara una serie tv dedicata al Basket : 14 febbraio 2018, 14:43 Apple espande ulteriormente le proprie mire televisive, avviando la produzione di una nuova serie da proporre in streaming agli utenti. Dopo la conferma del reboot di 'Storie ...

Basket - Serie A-2 : Fortitudo - Treviso e Casale padrone del momento : La sesta giornata di ritorno della A-2 racconta che a Est le big fanno sempre più sul serio: dopo aver battuto Trieste, la Fortitudo sbanca il difficilissimo campo di Verona. Anche Treviso non si ...

Basket - Serie A : ribaltone in zona playoff - Varese scappa da fondo : Il campionato, dopo la diciannovesima giornata, si ferma due settimane per le Final Eight di Coppa Italia e gli impegni della Nazionale italiana. In questa prima parte di girone di ritorno c'è stato ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 19a giornata. Della Valle e Cervi trascinano Reggio Emilia : Andiamo ad analizzare quali sono stati i migliori italiani Della 19a giornata Della Serie A Alessandro Gentile: ritorna in campo dopo la squalifica e lo fa con una grande prestazione. Diciannove punti a referto, ma che non sono a bastati a Bologna per evitare la sconfitta contro Sassari. Adesso l’attenzione Della Virtus si sposta sulla Final Eight di Coppa Italia e sicuramente Gentile vuole essere tra i grandi protagonisti Della ...

Video/ Brindisi Olimpia Milano (72-84) : highlights della partita (Basket Serie A1 - 19^ giornata) : Video Brindisi Olimpia Milano (risulato finale 72-84): highlights della partita di basket nella 19^ giornata della Serie A1. Nuovo successo per l'Ea7 ferma alla terza piazza.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:14:00 GMT)

Basket : serie A - Varese-Brescia 100-72 : ANSA, - VARESE, 11 FEB - La Openjobmetis Vatrese inanella la quarta vittoria consecutiva , 100-72 il punteggio finale, 29-18, 63-39, 74-56 i parziali, , stoppa la Germani Brescia e le impedisce di ...

Basket - Serie A 2018 : pesante sconfitta per Brescia - restano in 3 al comando della classifica : Il quartetto che guidava fino a ieri la classifica della Serie A di Basket ha perso un pezzo. Nel 19esimo turno della massima Serie italiana, infatti, Brescia è incappato in un brusco stop che le ha fatto perdere punti importanti in ottica campionato. Andiamo a vedere con calma quanto successo nella giornata odierna dopo l’anticipo di ieri. Partiamo dalle tre squadre che hanno mantenuto la vetta della classifica. L’EA7 Armani Olimpia ...

Basket - serie A : successi esterni di Milano e Venezia - Avellino travolge Pistoia : ROMA - E' una giornata favorevole alle big, la diciannovesima del massimo campionato di pallacanestro. In attesa del posticipo che vede Brescia impegnata sul parquet di Varese, vincono infatti le ...

Diretta / Varese Brescia (risultato live 84-56 - 30') streaming video Rai.tv : 4^ quarto (Basket Serie A1) : Diretta Varese Brescia, streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalA2A. La capolista va sul campo di una delle squadre più in forma del campionato(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:01:00 GMT)

DIRETTA/ Varese Brescia (risultato live 63-39 - 20') streaming video Rai.tv : 3^ quarto (Basket Serie A1) : DIRETTA Varese Brescia, streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalA2A. La capolista va sul campo di una delle squadre più in forma del campionato(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:22:00 GMT)