Barcellona-Arthur | ci siamo Per l' Iniesta brasiliano il Gremio incassa 40 mln

Barcellona - missione per Arthur : Secondo Sport in Catalogna, il Barcellona sta trattando concretamente Arthur del Gremio. Operazione in corso, la prossima settimana sarà missione in Brasile per chiudere.

Calciomercato - Barcellona su Arthur : si chiude : ROMA - Il Barcellona sta per chiudere l'assalto al centrocampista brasiliano Arthur , a soli 21 anni già stella del Gremio trionfatore in Coppa Libertadores e recentemente convocato in nazionale ...

Calciomercato Milan : Sinergia con il Barcellona per Arthur? : Calciomercato Milan, occhi puntati su Arthur In Spagna sono sicuri, il Barcellona è piombato su Arthur, e il Milan può aiutare i blu-grana, ad acquistare il giovane. Infatti secondo la stampa spagnola, il Barcellona potrebbe acquistare dal Gremio, Arthur, per poi girarlo in prestito al Milan, per lasciargli lo spazio necessario per crescere. Chi è Arthur? Quanto viene valutato? Arthur Melo, è un centrocampista del Gremio, il suo ruolo è ...