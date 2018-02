Banche venete | commissione inchiesta regionale convocata per il 23 febbraio

Banche venete : sabato M5S davanti a casa di Gianni Zonin a Vicenza : Venezia, 15 feb. (AdnKronos) - I candidati e i portavoce veneti del Movimento 5 Stelle si ritroveranno sabato 17 febbraio alle 15 a Montebello Vicentino, davanti all'abitazione dell'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, assieme ai risparmiatori azzerati dal crac delle Banche v

Banche venete : sabato M5S davanti a casa di Gianni Zonin a Vicenza (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “è una naturale evoluzione arrivare a Montebello durante questa campagna elettorale, dopo decine di incontri pubblici tenuti per informare i cittadini in collaborazione con le associazioni di soci delle popolari e dei consumatori, dopo esposti, denunce, interrogazioni parlamentari e proposte di legge, e soprattutto dopo la preparazione di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ...

Banche venete : sabato M5S davanti a casa di Gianni Zonin a Vicenza : Venezia, 15 feb. (AdnKronos) – I candidati e i portavoce veneti del Movimento 5 Stelle si ritroveranno sabato 17 febbraio alle 15 a Montebello Vicentino, davanti all’abitazione dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, assieme ai risparmiatori azzerati dal crac delle Banche venete, per un sit-in di protesta e di solidarietà. “L’iniziativa è parte di un più ampio tour che sta abbracciando i ...

Banche venete : Confapi Vicenza - con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) : (AdnKronos) - "Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima Associazione d’imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex "Banche del territorio" e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici – ricorda ancora il Presidente – a non aver preso parte

Banche venete : Confapi Vicenza - con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi : Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - "Ci troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo perché riteniamo che l’operatività delle aziende sia vitale e, quando ci sono dei problemi, si deve lavorare per risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe anda

Banche venete : Confapi Vicenza - con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi : Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) – “Ci troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo perché riteniamo che l’operatività delle aziende sia vitale e, quando ci sono dei problemi, si deve lavorare per risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe andato liscio visti i tempi strettissimi per la migrazione imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha messo a disposizione delle ...

Banche venete : Confapi Vicenza - con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) : (AdnKronos) – “Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima Associazione d’imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex “Banche del territorio” e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici ‘ ricorda ancora il Presidente ‘ a non aver preso parte agli ossequi di tanti portatori d’interesse in tutta la regione al tempo del decreto salvaBanche, ...

Banche venete : stessi reati ma strade diverse - 'anomalie' dei due processi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Sorte diversa per BpVi che deve rispondere della legge 231 sulla responsabilità degli enti e nei confronti della quale sono scattati sequestri per 100 milioni circa, quasi intatto invece il patrimonio dell'ex presidente Zonin e dell'ex direttore generale Samuele Sorato. Anche questa in

Banche venete : stessi reati ma strade diverse - 'anomalie' dei due processi/Adnkronos : Milano, 9 feb. (Adnkronos) - La giustizia è uguale per tutti, o forse no se ci si trova nei panni degli ex azionisti di Veneto Banco e Banca Popolare di Vicenza. Le vicende per i due istituti di credito sono simili, se si guarda al codice penale, ma nelle aule di giustizia il destino per le vittime

Banche venete - tutte le 'anomalie' dei due processi : La giustizia è uguale per tutti, o forse no se ci si trova nei panni degli ex azionisti di Veneto Banco e Banca Popolare di Vicenza. Le vicende per i due istituti di credito sono simili, se si guarda ...

Banche venete : stessi reati ma strade diverse - ‘anomalie’ dei due processi/Adnkronos : Milano, 9 feb. (Adnkronos) – La giustizia è uguale per tutti, o forse no se ci si trova nei panni degli ex azionisti di Veneto Banco e Banca Popolare di Vicenza. Le vicende per i due istituti di credito sono simili, se si guarda al codice penale, ma nelle aule di giustizia il destino per le vittime del crac finanziario, circa 200mila gli ex soci, sembra aver preso strade diverse. E con esiti contrastanti per chi – circa 9.500 le ...

Banche venete : stessi reati ma strade diverse - ‘anomalie’ dei due processi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Sorte diversa per BpVi che deve rispondere della legge 231 sulla responsabilità degli enti e nei confronti della quale sono scattati sequestri per 100 milioni circa, quasi intatto invece il patrimonio dell’ex presidente Zonin e dell’ex direttore generale Samuele Sorato. Anche questa inchiesta è per aggiotaggio e ostacolo alle attività di vigilanza e falso in prospetto: nel mirino i prezzi delle azioni (poi ...

Banche venete - non c'è accordo su testo relazione commissione inchiesta : Non c'è accordo sul testo conclusivo della relazione dell''inchiesta sulle Banche , condotta dalla commissione parlamentare, che doveva mettere in luce gli accadimenti e le responsabilità del ...

Crack Banche venete : parti civili possono chiedere i danni a Intesa : Novità nel processo Veneto Banca che influenzerà anche quello sulla gemella Popolare di Vicenza. Oggi nel procedimento sull'ex istituto di credito di Montebelluna il giudice ha autorizzato le parti ...