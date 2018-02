Banche | decreto rimborsi arriverà dopo le elezioni

ilgiornale

: @nonelarena Tra le piu significative: Decreto banche > Bail-in > correntisti truffati e insider Jobs Act > precaria… - bepperoca : @nonelarena Tra le piu significative: Decreto banche > Bail-in > correntisti truffati e insider Jobs Act > precaria… - cny45tpa : @maxnocaster Abolizione art.18; #Jobacts =+ precariato; #Bailin banche con cui hanno depredato piccoli risparmiator… - Aristoteles92 : @fattoquotidiano La truffa è quella che avete fatto voi con il decreto salva banche, non è bello quello che hanno f… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Il rimborso per gli azionisti e gli obbligazionisti diMarche, Banca Etruria, Carife, CariChieti e Popolare Vicenza e Veneto Banca,ledel 4 marzo. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario Pier Paolo Baretta in un colloquio con Public Policy. Baretta ha spiegato che i tecnici del ministero di fatto lavoreranno alla stesura conclusiva delsubitol'appuntamento elettorale per evitare che questo possa diventare argomento di campagna elettorale.Ilattuativo di fatto è quello che è stato disposto da una norma inserita nella legge di Bilancio del 2018 e che duqnue dovrà essere emanato entro la fine di marzo del 2018, subitole urne. Con questoil Ministero dell'Economia dovrà fissare tutti i parametri per irmborsare chi ha perso qualcosa col crac delle. La manovra di ottobre ha previsto uno stanziamento di un ...