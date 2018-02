Atalanta | Percassi scrive un commovente messaggio ai tifosi

Atalanta : Percassi - scriviamo la storia : BERGAMO, 20 FEB - "Nel Mapei stadium come al Signal Iduna park: uniti e compatti per un'altra festa nerazzurra, per scrivere insieme la nostra storia". Si conclude così l'appello del presidente dell'...

Atalanta - il Borussia Dortmund si avvicina : la lettera da brividi di Percassi : L’affascinante sfida con il Borussia Dormund è alle porte. L’Atalanta è pronta a giocarsi le sue carte per cercare di passare il turno e guadagnare l’accesso agli ottavi di Europa League. In vista del match con i gialloneri, il patron degli orobici, Antonio Percassi, ha voluto scrivere una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club: “Uefa Europa League, gara di andata dei sedicesimi di finale: giovedì 15 febbraio, ore 19, ...

Sveglia Percassi - bisogna accontentare il “maestro” Gasperini : all’Atalanta serve uno scossone! : Un Gasperini così furibondo raramente lo abbiamo visto. Nell’intervista di ieri del tecnico dell’Atalanta sono venuti fuori aspetti sinora nascosti del suo rapporto con la dirigenza orobica. Ha minacciato senza mezzi termini l’addio a fine stagione, criticando duramente le scelte della società negli ultimi mesi: “mi guardo intorno e vedo un mercato sottotono rispetto alla squadra, non vedo lo scenario di un anno ...

Atalanta - Percassi schietto : Liverpool-Papu - la risposta al Bologna per Orsolini - gli attriti Juve-Spinazzola e la corsa a Cristante : Luca Percassi, ad dell’Atalanta, torna a parlare di calciomercato relativamente al club orobico. Il dirigente atalantino non ha peli sulla lingua ed anche stavolta è parso sincero nelle sue esternazioni, affrontando diversi casi caldi di questo calciomercato, partendo da Orsolini richiesto dal Bologna nelle ultime ore: “Per Gomez non abbiamo ricevuto richieste da parte del Liverpool, anche se sappiamo che quando i nostri giocatori si ...

Calciomercato Atalanta - Percassi parla di Cristante : importanti indicazioni - poi annuncia cessioni : Calciomercato Atalanta – Momento fantastico in casa Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dall’entusiasmante qualificazione in Coppa Italia contro il Napoli ed adesso non ha nessuna intenzione di fermarsi. Un grande protagonista è stato il centrocampista Cristante, interessanti indicazioni dell’amministratore delegato Luca Percassi al Corriere di Bergamo: “con il Napoli c’è stata una grande prestazione di squadra. ...

Calciomercato Atalanta - Cristante fa scatenare l’asta : Percassi chiede 30 milioni : Calciomercato Atalanta, Cristante fa scatenare l’asta: Percassi chiede 30 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Atalanta, Cristante FA scatenare L’ASTA – L’Atalanta puo’ gongolare per le grandi prestazioni sin qui offerte da Bryan Cristante. Non c’è comunque solo il campo. Anche in ottica mercato i ...

Serie A Atalanta - Percassi : "Un'annata straordinaria" : BERGAMO - "Stiamo per concludere un anno straordinario, tra il quarto posto con 72 punti e la qualificazione all'Europa League. Da lì in poi non è andata così male, vedi la straordinaria cavalcata in ...

Atalanta - Percassi scatenato : “ecco cosa accadrà a Dortmund” : Il presidente dell’Atalanta Percassi è un fiume in piena. Il patron è senza dubbi al settimo cielo dopo le recenti prestazioni atalantine in Europa League e non intende fermarsi. A margine del pranzo natalizio organizzato dall’Atalanta, Percassi ha parlato del momento del club: “Stiamo per concludere un’annata straordinaria con tanti record raggiunti, quello di punti in campionato, il quarto posto e la qualificazione all’Europa ...