Astronomia | il mistero della co-evoluzione di un buco nero super-massiccio e della sua

(Di martedì 20 febbraio 2018) Una nuova osservazione di una galassia attiva realizzata dall’Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA, Taiwan) ha mandato in confusione gli astronomi. La galassia in questione ha un forte flusso di gas ionizzato dal suo centro, ma gli astronomi hanno scoperto che il monossido di carbonio (CO) associato al disco galattico non è influenzato da tale uscita di gas. Secondo uno scenario comune che spiega la formazione e l’delle galassie e dei buchi neri-massicci, la radiazione dai centri galattici – dove si trovano i buchi neri-massicci – può significativamente influenzare il gas molecolare (come il monossido di carbonio) e le attività di formazione delle stelle delle galassie. Rispondere alla domanda “Come si sono formate ed evolute le galassie durante la storia di 13.8 miliardi di anni dell’universo?” è stata una delle questioni principali ...