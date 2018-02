Arriva il gelo di Burian

meteoweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2018) Roma, 19 feb. (AdnKronos) – Tanta pioggia in una settimana che si concluderà con un’ondata di. Un vortice ciclonico si è posizionato sul mare Tirreno e condizionerà il tempo su molte regioni italiane. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che per i prossimi giorni le precipitazioni riguarderanno principalmente le regioni centrali e meridionali, con locali temporali e nevicate che al Centro scenderanno sopra i 5/700 metri, al Sud oltre i 1000/1200 metri.Da mercoledì sera la risalita del centro depressionario verso l’Adriatico farà peggiorare il tempo anche al Nordest. Nel corso del pomeriggio/sera di giovedì 22 la neve potrebbe scendere fino in pianura sull’Emilia Romagna.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il maltempo non finirà qui, infatti “tra venerdì e sabato sono attesi nubifragi su Sicilia e Calabria e ...