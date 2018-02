Argento per la staffetta di Arianna | bronzo per quella di Biathlon

Olimpiadi invernali - Argento per l’Italia nella staffetta femminile dello short track : Dopo tre giorni di digiuno, l’Italia torna a conquistare una medaglia alle Olimpiadi di Pyeongchang. La staffetta femminile di short track guidata da Arianna Fontana è argento dopo una finale rocambolesca con cadute, penalità e minuti di attesa dopo il traguardo per avere l’ordine d’arrivo ufficiale. È la settima medaglia azzurra in questi Giochi invernali: due ori, due argenti e tre bronzi. Dopo essersi qualificata alla finale a quattro ...

Short track : Argento staffetta con Fontana - Valcepina - Peretti e Maffei : Per l'Italia è la settima medaglia. Oro alle padrone di casa della Corea del Sud - Settima medaglia per l'Italia ai Giochi di PyeongChang. Arriva l'argento al fotofinish dalla staffetta femminile ...

Argento per l'Italia nella staffetta femminile di short track : Il quartetto formato da Arianna Fontana, Lucia Peretti, Cecilia Maffei e Martina Valcepina ha chiuso la finale al secondo posto

Tiro con l’arco - Mondiali Indoor 2018 : Sergio Pagni conquista l’Argento nel compound! L’azzurro superato di un punto dall’olandese Mike Schloesser : Sergio Pagni è andato davvero vicinissimo al suo secondo titolo iridato individuale. Ai Mondiali Indoor di Tiro con l’arco di Yankton il 38enne toscano si deve accontentare della medaglia d’argento, dopo essere stato battuto per un solo punto dal 24enne olandese Mike Schloesser, che bissa così l’oro outdoor di Belek 2013. Una finale molto combattuta, con il primo end terminato in perfetta parità con 29 punti per parte, poi però arrivano tre 10 ...

Judo - European Open Roma 2018 : Argento per Eleonora Geri - doppio bronzo con Carola Paissoni e Linda Politi : Il PalaPellicone di Ostia ospitato in questo fine settimana il torneo internazionale più importante organizzato sul suolo italiano, l’European Open di Roma 2018, quest’anno dedicato alle sette categorie femminili. Dopo le tre medaglie di bronzo conquistate nella giornata di ieri da Francesca Milani, Rosalba Forciniti ed Edwige Gwend, l’Italia è salita sul podio in altre tre occasioni per questa seconda giornata di ...

Olimpiadi - è Argento per Federico Pellegrino! : ROMA - Federico Pellegrino trova il podio nella finale dello Sprint a tecnica classica nelle piste di Pyeongchang . L'azzurro padrone della sua batteria arriva in finale carico e conquista la medaglia ...

Federico Pellegrino/ Sci di fondo sprint : è medaglia d’Argento per l’azzurro! (Olimpiadi invernali 2018) : Federico Pellegrino sci di fondo: è medaglia d'argento per l'azzurro nello sprint! Terzo podio per l'Italia alle olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 14:10:00 GMT)

Sci alpino - Mondiali Juniores 2018 : arriva la prima medaglia per l’Italia! Alex Vinatzer è Argento in slalom : ora alle Olimpiadi! : Dai Mondiali Juniores di sci alpino di Davos è arrivata la prima medaglia per l’Italia. A conquistarla è stato l’altoatesino Alex Vinatzer, argento nello slalom che ha chiuso il programma di gare maschili. L’azzurro, quinto a metà prova, ha recuperato tre posizioni, terminando al secondo posto a 2”77 dal francese Clement Noel, oro in 1’45”31. Terzo gradino del podio per il norvegese Joachim Jagge Lindstoel, a 3”18. Sedicesimo posto per il ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2018 : arriva la prima medaglia per l’Italia! Alex Vinatzer è Argento in slalom : Dai Mondiali Juniores di sci alpino di Davos è arrivata la prima medaglia per l’Italia. A conquistarla è stato l’altoatesino Alex Vinatzer, argento nello slalom che ha chiuso il programma di gare maschili. L’azzurro – quinto a metà prova -, ha recuperato tre posizioni, terminando al secondo posto e a 2”77 dal francese Clement Noel, oro in 1’45”31. Terzo gradino del podio per il norvegese Joachim Jagge Lindstoel, a 3”18. Sedicesimo posto ...

"Lasciamo la casa a Morgan" - petizione online dopo la causa di Asia Argento per gli alimenti della figlia : I fan del cantante chiedono all'ex compagna, al sindaco di Monza e al tribunale di trovare una soluzione alternativa: "Applicate la legge 'salva-suicidi'"

MOLESTIE - UMA THURMAN/ Il tweet di Asia Argento : 'Tarantino e Weinstein hanno messo in pericolo la sua vita' : MOLESTIE, Uma THURMAN accusa Harvey Weinstein e poi attacca Quentin Tarantino. "Ho trascurato i segnali di pericolo", ha dichiarato l'attrice.

MOLESTIE - UMA THURMAN/ Il tweet di Asia Argento : "Tarantino e Weinstein hanno messo in pericolo la sua vita" : MOLESTIE, Uma THURMAN accusa Harvey Weinstein e poi attacca Quentin Tarantino. “Ho trascurato i segnali di pericolo”, ha dichiarato l'attrice di Kill Bill(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:17:00 GMT)

Karate - Europei Giovanili 2018 – Italia grande protagonista tra gli Juniores : oro per Ferrara - Argento per Landi e le squadre di kata - bronzo per Agus e Ruggiero : Italia grande protagonista anche della seconda giornata degli Europei Juniores, Cadetti e Under21, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). Infatti nelle competizioni riservate alle categorie Juniores gli azzurri portano a casa sei medaglie: un oro, tre argenti e due bronzi. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dal kumite maschile, dove Christian Ferrara conquista una straordinaria medaglia d’oro nella ...

Asia Argento contro Dissenso Comune/ Francesca D'Aloja la sostiene e ritira la firma : “Assenza imperdonabile” : Asia Argento contro la lettera Dissenso Comune: l'attrice spiega i motivi che l'hanno portata a non firmare il documento condiviso da 124 colleghe dello spettacolo.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:47:00 GMT)