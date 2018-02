Archiviata l' inchiesta su Virginia Raggi | Un anno di fango

L’inchiesta su Virginia Raggi è stata Archiviata : Il gip ha accolto la richiesta della procura, che non ha trovato prove della volontà di Raggi di favorire Salvatore Romeo The post L’inchiesta su Virginia Raggi è stata archiviata appeared first on Il Post.

Virginia Raggi - Archiviata l'inchiesta per la nomina di Romeo : Con queste parole il Tribunale di Roma ha cancellato più di un anno di schizzi di fango, ricostruzioni fantasiose e insulti perché avevo nominato Salvatore Romeo a capo della mia segreteria politica',...

Trapani - l’inchiesta sull’ex vescovo non era un complotto ma diritto di cronaca : Archiviata l’indagine sui giornalisti : Non ci fu alcun complotto per screditare la curia di Trapani e l’ex vescovo Francesco Micciché. Le inchieste giornalistiche, che poi portarono alla rimozione del monsignore e all’apertura di un’indagine giudiziaria sulla gestione economica della diocesi, non erano diffamatorie né calunniose essendo “evidente l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti“. Lo ha deciso, dopo sette anni d’inchiesta, ...

Uccisa da infezione fulminante - inchiesta Archiviata : Daniela Golfrè Andreasi, la maestra di Azeglio morta nel febbraio 2015, colpita da un batterio killer pericoloso e raro. Il perito nominato dal Gip di Ivrea: 'I medici non responsabili'

Moutier : presunte irregolarità nel voto - Archiviata inchiesta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Chiesa : Trapani - Archiviata inchiesta su monsignor Mogavero (2) : (AdnKronos) - È ancora il pubblico ministero che scrive: "Al momento dell’insediamento nell’Ufficio di Vescovo (di Mogavero, ndr), l’intera pratica attinente il finanziamento del complesso parrocchiale di San Lorenzo fosse stata sostanzialmente completata, sulla base di un’istruttoria avviata e segu

Chiesa : Trapani - Archiviata inchiesta su monsignor Mogavero : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala (Trapani) ha disposto l’archiviazione per il Vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero - difeso dagli avvocati Stefano Pellegrino e Nino Caleca- accusato dalla Procura di Marsala per appropr

Tiziana Cantone - Archiviata inchiesta su istigazione al suicidio : Il gip del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Caserta) ha archiviato l'inchiesta per istigazione al suicidio legata alla vicenda di Tiziana Cantone , la 31enne che il 13 settembre 2016 si è tolta la ...

Caso Tiziana Cantone - Archiviata inchiesta su istigazione al suicidio - : Secondo il gip di Napoli Nord, che ha accolto la richiesta del pm, non ci sono prove sul fatto che la 31enne sia stata indotta a togliersi la vita dopo la diffusione sul web di suoi video hard