Andamento sostenuto per Autozone

Andamento sostenuto per Safilo : Bene il produttore di occhiali da sole e da vista , con un rialzo dell'1,85%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un Andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Andamento sostenuto per Toll Brothers : Avanza il costruttore americano di case su misura di prestigio , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%. La tendenza ad una settimana di Toll Brothers è più fiacca rispetto all'Andamento del ...

Andamento sostenuto per Cbre : Apprezzabile rialzo per Cbre , in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cbre evidenzia un Andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Andamento sostenuto per PVH : Avanza l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%. Lo scenario su base settimanale di PVH rileva un ...

Andamento sostenuto per Cerved Information Solutions : Apprezzabile rialzo per Cerved Information Solutions , in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti. Comparando l'Andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Cerved ...

Andamento sostenuto per Burberry : Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso inglese , con una variazione percentuale dell'1,88%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra ...

Andamento sostenuto per Taylor Wimpey : Scambia in profit Taylor Wimpey , che lievita dell'1,92%. Comparando l'Andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Taylor Wimpey mantiene forza relativa positiva in ...

Andamento sostenuto per Luxottica : Bene il gruppo di occhialeria , con un rialzo dell'2,00%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Luxottica più pronunciata rispetto all'Andamento ...

Andamento sostenuto per Callaway Golf : Balza in avanti la società che produce attrezzature da Golf , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Andamento sostenuto per Fluor : Avanza Fluor , che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori ...

Andamento sostenuto per Ferragamo : Avanza la maison del lusso , che guadagna bene, con una variazione dell'1,92%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend ...

Andamento sostenuto per Cigna : Seduta positiva per Cigna , che avanza bene dell'1,83%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto ...

Andamento sostenuto per British American Tobacco : Scambia in profit British American Tobacco , che lievita dell'1,97%. Comparando l'Andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che British American Tobacco mantiene forza ...

Andamento sostenuto per 3I Group : Balza in avanti 3I Group , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,85%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, ...