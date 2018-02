Allegri | idea Bonaventura ma… non alla Juventus!

calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2018) Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare relativamente all’apprezzamento da parte di Massimilianoper Jack. Da più parti è stata rilanciata la notizia di un interesse da parte del tecnico per il calciatore del Milan, ma talenon coinvolge la Juventus per due motivi. In primis aumentano notevolmente in questi ultimi giorni le possibilità di un addio tra il tecnico ed il club bianconero. Tutto dipenderà dal finale di stagione, ma in caso di flop in Champions League ed in caso di secondo posto in campionato, il ciclo verrà (giustamente) definito chiuso e le strade si separeranno. InoltreJuventus non servirebbe affatto, dato che in arrivo c’è Emre Can, ennesimo centrocampista della schiera già presente in casa bianconera. Va detto anche che il Milan difficilmente cederà il calciatore. Insomma può darsi chesia un ...