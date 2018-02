ALITALIA Lo spezzatino dietro l' ipotesi di cordata Cerberus-Easyjet-Air France-Delta

ALITALIA / L'alternativa allo 'spezzatino' con EasyJet - Air France - Lufthansa e Wizz Air : EasyJet ha ribadito l'interesse per ALITALIA , ma solo per una sua parte. C'è un'alternativa all'ipotesi di spezzatino per la compagnia italiana.

ALITALIA/ L'alternativa allo "spezzatino" con EasyJet - Air France - Lufthansa e Wizz Air : EasyJet ha ribadito l'interesse per ALITALIA, ma solo per una sua parte. C'è un'alternativa all'ipotesi di spezzatino per la compagnia italiana, spiega SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 08:47:00 GMT)ALITALIA/ Il piano con Finmeccanica per un doppio rilancio italiano, di F. ScacciaALITALIA/ Le alternative "impossibili" a Lufthansa, di A. Giuricin