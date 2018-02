Alieni | perché non abbiamo ancora scoperto segni di vita extraterrestre? Ecco cosa spiega

meteoweb.eu

: RT @spnlnv: qui ridiamo e scherziamo ma siamo nel 2018...ripeto DUEMILADICIOTTO e ci sono ancora esseri “umani” che usano termini come “gay… - kawaii_ale05 : RT @spnlnv: qui ridiamo e scherziamo ma siamo nel 2018...ripeto DUEMILADICIOTTO e ci sono ancora esseri “umani” che usano termini come “gay… - _miriam4_ : RT @spnlnv: qui ridiamo e scherziamo ma siamo nel 2018...ripeto DUEMILADICIOTTO e ci sono ancora esseri “umani” che usano termini come “gay… - antonioselvagg3 : RT @spnlnv: qui ridiamo e scherziamo ma siamo nel 2018...ripeto DUEMILADICIOTTO e ci sono ancora esseri “umani” che usano termini come “gay… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Siamo soli nell’universo? Poche domande sono riuscite a catturare l’immaginazione pubblica più di questa. Fino ad ora siamo a conoscenza di una sola forma di: quella che esiste sulla Terra. Sebbene ci sia abbondanza di zone abitabili lì fuori, il termine “abitabile” non significa “abitato”, secondo Paul Davies, noto cosmologo e professore presso l’Arizona State University (ASU). Poiché nessun sa come la “non-” sia diventatasulla Terra, è impossibile stimare le probabilità di una sua diffusione verso altre parti dell’universo. In un recente meeting dell’American Association for the Advancement of Science ad Austin, Texas, Davies ha esposto i suoi risultati: “Durante la mia carriera, le opinioni sull’origine dellasono cambiate da un bizzarro caso unico nell’universo, quasi un miracolo, alla convinzione che l’universo pulluli di. Come possiamo risolvere la ...