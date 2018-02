Alfie Evans come Charlie Gard Londra | Alta Corte autorizza a staccare la spina al bimbo

Alfie Evans - Alta Corte di Londra autorizza a staccare la spina al bimbo malato : Un nuovo caso Charlie Gard scuote le coscienze dei britannici. Un giudice dell’Alta Corte di Londra ha autorizzato i medici a staccare i macchinari che tengono in vita il piccolo Alfie Evans, bimbo di 21 mesi ricoverato all’ospedale pediatrico di Liverpool per una malattia neurologica degenerativa e molto invalidante che non è stata del tutto diagnosticata. La decisione va contro il volere dei genitori del bimbo, Tom Evans e Kate James, entrambi ...

