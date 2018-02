AgrariaUniRC | il 21 febbraio il seminario “In bocca al lupo”

meteoweb.eu

: RT @ilmetropolitan: #ReggioCalabria, #AgrariaUniRC: il 21 febbraio #seminario “In bocca al #lupo” - Cate0175 : RT @ilmetropolitan: #ReggioCalabria, #AgrariaUniRC: il 21 febbraio #seminario “In bocca al #lupo” - Strill_it : Facendo idealmente seguito all’Universitaly Wolf Tour, convegno recentemente svoltosi presso il nostro... - cmnewsit : Reggio: AgrariaUniRC| 21 febbraio seminario “In bocca al lupo” -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Facendo idealmente seguito all’Universitaly Wolf Tour, convegno recentemente svoltosi presso il nostro Dipartimento, il“Inalvuole rispondere a tutti quei quesiti rimasti in sospeso, in particolare riguardo al comportamento di questo predatore ed alla metodologia di studio utile ad un’indagine scientificamente valida. L’argomento tocca da vicino studenti e studiosi calabresi, visto che il lupo è presente nel nostro territorio, in particolare nell’area del Parco Nazionale d’Aspromonte. I lavori inizieranno con i saluti del Prof. Giuseppe Zimbalatti direttore del Dipartimento di Agraria della Mediterranea di seguito il Direttore del Parco, dott. Sergio Tralongo, studioso di lungo corso, che affronterà queste tematiche mercoledì, 21dalle 10 alle 12, presso l’aula seminari del Dipartimento di Agraria. L'articolo: il 21il...