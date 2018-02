Age of Empires | Definitive Edition | il remake in 4k del celebre strategico Microsoft

Age of Empires : Definitive Edition non si avvia? Ecco come risolvere : Non appena è stato pubblicato sul Microsoft Store di Windows 10, Age of Empires: Definitive Edition ha già iniziato a farsi notare per un fastidioso bug che causa il crash immediato del gioco in fase di avvio. In realtà non è la prima volta che assistiamo ad una cosa del genere, a quanto pare si tratta di un problema comune dei titoli rilasciati sul Microsoft Store come ad esempio Forza Motorsport 7 e Gears of War 4. In attesa di un fix ...

Age of Empires : Definitive Edition disponibile al download su Windows 10 : Presentato allo scorso E3 2017, Age of Empires: Definitive Edition, il ritorno del famoso quanto anziano titolo di tipo strategico, approda ufficialmente sul Microsoft Store. Tanta è stata l’attesa per questo gioco e tanti sono stati i miglioramenti; Microsoft si vanta ad esempio di aver portato nuove animazioni, un gameplay rinnovato e una grafica in 4K. Descrizione Age of Empires, il rivoluzionario RTS che ha dato origine a una serie ...

Age of Empires : Microsoft incolpa Valve per la mancanza della versione Steam del gioco : Age of Empires: Definitive Edition arriverà per PC il prossimo mese e sarà disponibile al download solo tramite Windows Store di Microsoft. Come riferisce DSOgaming, la compagnia non ha alcuna intenzione di portare il gioco su Steam, e Microsoft per di più incolpa Valve per questo.In un'intervista, il producer di Microsoft Jörg Neumann ha affermato che Age of Empires: Definitive Edition userà Xbox Live ed in questo momento Steam non lo supporta. ...

Age of Empires : Definitive Edition disponibile il 20 febbraio : L’attesa sta per terminare. Meno di un mese e gli appassionati di videogames potranno avere accesso ad Age of Empires: Definitive Edition. Microsoft ha comunicato la data in cui sarà disponibile su PC: il 20 febbraio. Per acquistare la nuova versione…Continua a leggere →