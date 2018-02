ABI | a gennaio prestiti in aumento Tassi al minimo storico

Banche : ABI - a gennaio tassi interesse restano a minimo storico al 2 - 69% : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – A gennaio 2018, i tassi di interesse applicati sui prestiti alla clientela si collocano su livelli molto bassi: il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,69%, minimo storico (2,69% anche il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007). minimo storico anche per il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese risulta pari a 1,45%, era 1,50% il mese precedente (5,48% a fine ...

Banche : ABI - a gennaio prestiti +1 - 8% su anno : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – A gennaio i prestiti a famiglie e imprese sono in crescita su base annua di +1,8%, proseguendo la positiva dinamica complessiva del totale dei prestiti in essere (il tasso di crescita annuo risulta su valori positivi da 2 anni). E’ quanto rileva l’Abi nel rapporto pubblicato oggi. Tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a ...

Florida - senatore democratico : ‘Congresso responsABIle dell’epidemia di stragi di massa nelle scuole’. Da gennaio già 8 : Il Congresso è responsabile “dell’epidemia di stragi” negli Stati Uniti. L’accusa arriva dal democratico Chris Murphy in un intervento nell’aula del Senato la notte scorsa, subito dopo la notizia dell’ennesima sparatoria in una scuola americana, il liceo di Parkland in Florida, dove uno studente che era stato espulso per comportamenti violenti ha ucciso 17 persone e ne ha ferite 15. “L’epidemia di stragi di massa, ...

USA - stABIle l'inflazione a gennaio ma accelera il tasso mensile : Teleborsa, - accelera, su base mensile, l'inflazione negli Stati Uniti confermandosi sopra l'obiettivo della Federal Reserve , 2%, . Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi ...

USA - stABIle l'inflazione a gennaio ma accelera il tasso mensile : accelera, su base mensile, l'inflazione negli Stati Uniti confermandosi sopra l'obiettivo della Federal Reserve , 2%, . Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo di ...

Coppa Italia - semifinale Milan-Lazio oggi 31 gennaio in diretta Rai e streaming - probABIli formazioni : In attesa di poter vedere la semifinale di Coppa Italia in diretta tv e streaming, ecco quali sono le probabili formazioni per entrambe le squadre protagoniste, Milan-Lazio . Milan , 4-3-3, ...

Liste IPTV Italia StABIli | Gennaio 2018 : Ecco le migliori Liste IPTV gratis, Stabili e funzionanti per guardare gratis in streaming i canali della televisione digitale e satellitare Italiana e mondiale Liste IPTV Aggiornate Oggi ti propongo un articolo che, ne sono sicuro, sarà molto interessante! Di seguito infatti trovi tutte le migliori Liste IPTV che ti permettono di guardare gratis in streaming tutti […]

“#cartABIanca” vs “diMartedì” – Temi ed ospiti del 30 gennaio 2018 : Nuova annata, nuovo ‘duello‘. Lo scorso martedì, in televisione, si è rinnovata la ‘battaglia‘ tra i due talk del martedì sera, diMartedì e #cartabianca. Anche la scorsa settimana, diMartedì ha vinto l’annoso duello e con un discreto vantaggio: 6,7% vs 3,6%. Floris quindi continua a prevalere su Berlinguer. Quest’ultima, dal canto suo, può pregiarsi di un ottimo riscontro per l’appuntamento quotidiano ...

CartABIanca di Bianca Berlinguer : anticipazioni martedì 30 gennaio : ... con i commenti a tutti gli ultimi avvenimenti economici e di cronaca, come già succede nell'appuntamento quotidiano , escluso il martedì, delle 18:30. CartaBianca: il programma La seconda stagione ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Napoli - carABIniere tenta suicidio e si spara in Tribunale (30 gennaio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: FCA-Google, accordo per il lancio di taxi a guida autonoma. Mafia, arresti a Bagheria "contatti con Messina Denaro" (30 gennaio 2018).(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 11:48:00 GMT)

#CartABIanca/ Anticipazioni 30 gennaio : politica e attualità nel nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer? : #CartaBianca, Anticipazioni 30 gennaio: Bianca Berlinguer torna in onda in prima serata su Raitre con un nuovo appuntamento. politica e attualità tra gli argomenti del giorno?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 06:21:00 GMT)

MAZE RUNNER - IL LABIRINTO/ Su Rai 4 il film di Wes Ball : info streaming (oggi - 29 gennaio 2017) : MAZE RUNNER - Il LABIRINTO, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Dylan O’Brien, Kaya Scodelaro e Thomas Brodie-Sangster, alla regia Wes Ball. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:36:00 GMT)

Tennis - Ranking ATP (29 gennaio) : Roger Federer avvicina Rafael Nadal. Sale ancora FABIo Fognini : Dopo il favoloso back-to-back agli Australian Open, l’elvetico Roger Federer si avvicina all’iberico Rafael Nadal nel Ranking ATP: tra i due mostri sacri della racchetta ora ci sono soltanto 155 punti. Lontano anni luce il resto del mondo: il croato Marin Cilic, runner up a Melbourne, guadagna tre posti e si porta al numero tre, davanti al bulgaro Grigor Dimitrov, insidiato anche dal tedesco Alexander Zverev. Al sesto posto ora ...

MAZE RUNNER - IL LABIRINTO/ Su Rai 4 il film con Dylan O'Brien (oggi - 29 gennaio 2017) : MAZE RUNNER - Il LABIRINTO, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Dylan O’Brien, Kaya Scodelaro e Thomas Brodie-Sangster, alla regia Wes Ball. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:22:00 GMT)