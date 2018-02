600 mila neonati indiani morti prima di raggiungere i 28 giorni

India : 600mila neonati morti ogni anno : 06.00 Circa 600.000 neonati muoiono ogni anno in India prima di raggiungere i 28 giorni di vita: un quarto di tutti i decessi neonatali del pianeta. E' quanto emerge da un nuovo studio pubblicato dall'Unicef. Nel rapporto sulla mortalità neonatale mondiale, 'ogni bambino vivo', l'Unicef sostiene che le cause dei decessi sono prevedibili e trattabili e che l'80% delle morti avviene per ragioni non gravi. Sempre riguardo alla situazione in ...

Ecco l'inganno sugli occupati : 600mila lavorano 40 ore al mese : E il fatto che dal 2014 tutti i dati siano in calo non consola perché, in un mondo ideale, dovrebbero essere i ragazzini o gli universitari a lavorare poche ore la settimana mentre invece sono le ...

Imprese : Unioncamere - quelle di stranieri verso quota 600 mila (+3 - 4%) : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Crescono quasi cinque volte più della media e, da sole, rappresentano il 42% di tutto l’aumento delle Imprese registrato nel 2017. Sono le Imprese costituite da cittadini stranieri, una realtà ormai strutturale nell’ambito del nostro tessuto imprenditoriale e che alla fine dello scorso anno ha raggiunto le 590 mila presenze, pari al 9,6% di tutte le Imprese registrate sul territorio nazionale. Nel ...

Imprese : Unioncamere - quelle di stranieri verso quota 600 mila (+3 - 4%) (2) : (AdnKronos) – A breve distanza segue la confezione di articoli di abbigliamento, in cui le 16.141 realtà guidate da stranieri pesano per il 30% sul totale del comparto. Geograficamente, la regione più attrattiva per l’insediamento di imprenditori stranieri è la Lombardia con 114mila unità, seguita a lunga distanza dal Lazio (77mila) e dalla Toscana (55mila). Guardando alla dinamica del 2017, l’area a maggior tasso di crescita ...

Milano - il Duomo accende le guglie : le 600 luci che l'avvicineranno al cielo : Si avvicina un grande traguardo per il simbolo di Milano nel mondo: il completamento del nuovo impianto d'illuminazione esterna del Duomo. Il Cda della Veneranda Fabbrica ha dato il via libera ...

Sondaggio Piepoli : al centrodestra mancano 600mila voti per vincere le elezioni : Quando mancano tre settimane al voto un Sondaggio di Nicola Piepoli pubblicato su La Stampa evidenzia che il centrodestra potrebbe vincere le prossime elezioni politiche. Allo stato attuale, con le intenzioni di voto fotografate in questo momento, la coalizione guidata da Silvio Berlusconi si attesterebbe intorno ai 285 seggi, alla Camera. Per governare ne occorrono 316, quindi siamo sotto. Ma ci sono ancora 23 giorni di campagna elettorale e, ...

Nessun effetto Macerata : al centrodestra mancano 600mila voti per vincere : mancano 23 giorni all’apertura delle urne. Dal voto ci separano quindi poco più di tre settimane che apparentemente sembrano molto intense, ma che secondo noi scorreranno normalmente, senza grandi strappi dal punto di vista politico....

Crozza-Berlusconi : “Via 600mila migranti per pericolo di reati. I condannati per frode fiscale invece restino” : “Io sposo la causa di Berlusconi. Quell’uomo lì avrà anche qualche migliaio di milione di difettucci, però ieri, dopo i fatti di Macerata, ha smandibolato una cosa sacrosanta. Ha detto che dobbiamo cacciare da questo Paese 600mila immigrati“. Inizia così, a Che fuori tempo che fa (Rai Uno), l’ironico endorsement di Maurizio Crozza per Silvio Berlusconi, di cui propone una esilarante imitazione L'articolo ...

Berlusconi alza i toni : 'Via 600 mila migranti - sono una bomba sociale' : L'affondo sui migranti di Silvio Berlusconi. 'E' una questione urgentissima. Oggi in Italia se ne contano 650mila di cui solo il 5% ha diritto a restare perché rifugiati. Gli altri rappresentano una ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Berlusconi "immigrati bomba sociale - via in 600mila" - 5 febbraio 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Berlusconi, 'migranti bomba sociale, via 600mila'. Scontro impresentabili. Individuato l'autore foto choc Boldrini.

"Immigrati bomba sociale Subito via 600mila irregolari" : Fondamentale è che l'Italia che oggi non conta nulla in Europa e nel mondo torni a contare come quando al governo c'eravamo noi'. La campagna elettorale di Berlusconi va avanti a un ritmo serrato. E ...

Immigrati bomba sociale Subito via 600mila irregolari : «G li Immigrati irregolari? Una bomba sociale pronta ad esplodere». Silvio Berlusconi, intervistato dal Tg5, nei giorni caldi dell'omicidio di Pamela Mastropietro e della sparatoria di Macerata, annuncia le linee-guida del programma su sicurezza e immigrazione«Oggi in Italia esiste un grande problema sicurezza, la priorità assoluta è riprendere il controllo della situazione. Quando saremo al governo investiremo ...

Migranti - Berlusconi punta ai voti di Salvini : "Bomba sociale - via in 600mila" : I Migranti in Italia sono "una bomba sociale pronta a esplodere". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervistato al Tg5. "Bomba sociale pronta a esplodere"...

Berlusconi : «Via 600mila migranti - sono bomba sociale pronta a esplodere» : Le parole al Tg5: «Vivono di espedienti e reati, occorre riprendere il controllo della situazione. Con il centrodestra reintrodotti “poliziotto di quartiere” e “l’operazione strade sicure”»