Zucchero | da 26 2 al via tour palasport

(Di lunedì 19 febbraio 2018) ROMA, 19 FEB - Dal 26 febbraiotorna live nei palazzetti italiani con Wanted Italian2018. Dopo il "Black Cat World" con oltre 1 milione di spettatori in tutto il mondo , 137 concerti in 5 continenti, e il record di 22 show all'Arena di Verona in 12 mesi, Sugar Fornaciari riparte da Padova. Queste le date: 26 febbraio Padova, 28 febbraio Torino , Sold out, , 2 ...