Youth League | Manchester City-Inter in diretta e in esclusiva su Premium Sport

Youth League - Manchester City-Inter : orario e dove vederla in Tv e streaming : Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite il servizio Premium Play. AI QUARTI CON? L'Inter proverà ad inserirsi nel monopolio inglese della sua ...

Inter-Spartak Mosca 3-3 (6-4 dcr) - Youth League : nerazzurri agli ottavi : L’Inter Primavera accede agli ottavi di finale di Youth League dopo aver sconfitto ai calci di rigore lo Spartak Mosca per 6-4 dopo i calci di rigore. La partita era terminata 3-3 dopo i supplementari. La gara, che era secca e giocata soltanto in 90 minuti, ha visto i nerazzurri protagonisti di un’ottima partita. Gli uomini di Stefano Vecchi, che potevano contare sui baby fenomeni Pinamonti ed Odgaard in attacco, passano subito ...

Youth League - pazza Inter Primavera : vittoria ai rigori con lo Spartak - è agli ottavi : Il soprannome della prima squadra applicato ai giovani della Primavera. A vedere la partita tra Inter e Spartak Mosca e il risultato finale, non ci si può sorprendere: 3-3 il finale ai tempi ...

Youth League - Inter-Spartak Mosca 3-3. I nerazzurri vincono ai calci di rigore : L'Inter si qualifica per gli ottavi di finale di Youth League battendo ai rigori lo Spartak Mosca ai calci di rigore dopo che i primi 90' si erano conclusi per 3-3. In attesa della Champions dei ...

Youth League - Inter-Spartak a San Siro : ingresso gratis e diretta tv su Premium : Inter-Spartak Youth League Tv streaming, la gara della Primavera nerazzurra si giocherà oggi a San Siro. ingresso gratuito e diretta tv Premium.

Uefa Youth League - Inter-Spartak Mosca si giocherà a San Siro : Youth League a San Siro, il match valido per i Play-Off, in programma martedì 6 febbraio 2018, verrà disputato allo stadio "Giuseppe Meazza".

La Youth League delle italiane : solo 3 giocatori su 160 in Champions : giocatori Youth League in Champions, solo 3 su 160 hanno giocato nella massima competizione europea per club. E in Serie A le statistiche migliorano solo leggermente.

Youth League : Napoli - sconfitta fatale col Feyenoord. Gli olandesi vincono 4-3 : Serviva vincere, per cercare di salvare l'onore dell'Italia e qualificarsi (da seconda) ai playoff. Ma, dove hanno fallito Roma e Juventus, cade anche il Napoli, che in Youth League si giocava il ...

Youth League - Napoli eliminato : vince il Feyenoord 4-3 : Una doppia qualificazione da rincorrere, per il Napoli: la prima è sfumata, nel pomeriggio, per la primavera che si vede esclusa dalla Youth League. Gli azzurrini di Beoni erano obbligati a vincere, ...

Diretta Feyenoord Napoli Youth League/ Primavera info streaming video e tv : risultato 4-3 - azzurri eliminati : Feyenoord Napoli Youth League, Primavera info streaming video e tv: probabili formazioni e risultato live. Alle ore 16:00 la sfida in terra olandese dei giovani partenopei, già eliminati(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 17:42:00 GMT)

